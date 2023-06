AMLO niega que Morena viole los tiempos electorales con su proceso interno para 2024

El pasado domingo, Morena estableció el acuerdo para que la definición del candidato o candidata presidencial que participará en 2024 sea a través de cinco encuestas.

Ciudad de México , 13 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana que Morena se adelante a los tiempos electorales con el inicio de su proceso interno para la selección de su candidato o candidata presidencial de cara a las elecciones de 2024.

Desde Palacio Nacional, el Presidente explicó que en este proceso interno, Morena no elige una candidato o candidata, sino que es a un coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación, y que será la persona electa por la boleta quien decidirá el rumbo de la candidatura.

“No están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato. Es un coordinador o coordinadora de la transformación, es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación. La verdad es que yo en septiembre que den a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador, coordinadora del movimiento de transformación, pues ya hay una dirigenta, hay un dirigente y él tiene ya la batuta para encabezar todo”, dijo.

Ayer, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, y el Diputado Salomón Chertorivski presentaron una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del acuerdo de Morena para la contienda entre las y los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024, pues aseguraron que éste viola las leyes electorales y la Constitución.

También refirió que “ignora los plazos de la ley, desprecia la fiscalización y rompe con los principios de equidad en la contienda y de legalidad”.

Por dicha impugnación, López Obrador argumentó que “uno de los acuerdos que se tomaron es que los gobernadores, el Presidente, no podemos apoyar a nadie, ni hablar mal de nadie. Entonces yo ya no me voy a ocupar de eso hasta que ya haya una coordinadora, un coordinador de defensa de la transformación”.

El Presidente aprovechó para mandar un consejo a no sólo a militantes y simpatizantes de Morena, sino a todos los partidos políticos: “Hay mucha politización en el pueblo de México, mucha, y no deben menospreciar el nivel de concientización del pueblo”.

“Es que tienen que aprender a respetar el pueblo, no menospreciarlo, ya no es el tiempo en que se manipulaba con publicidad, con actos espectaculares”, afirmó.

El pasado domingo, Morena estableció el acuerdo para que “de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México”, con el cual se dará la definición del candidato presidencial entre los seis aspirantes –cuatro de Morena y dos de los partidos aliados– y mediante cinco encuestas.

La convocatoria consideró a Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, así como a Gerardo Fernández Noroña, quienes deberán dejar sus cargos públicos antes de registrarse a más tardar el próximo viernes y hacer recorridos por el país de 19 de junio al 27 de agosto.

Las encuestas se levantarán del 28 de agosto al 3 de septiembre, para dar a conocer el resultado el 6 de septiembre.