Romero, ligado al corrupto Cártel Inmobiliario, quiere al PAN, hoy derruido por Marko

Ciudad de México, XX de junio (SinEmbargo).- Jorge Romero Herrera ha oficializado sus intenciones de contender por la dirigencia nacional del PAN, luego de un proceso en el que el panismo ha vuelto a reducir su presencia territorial y en medio de los reclamos de panistas contra Marko Cortés para que renuncie a la presidencia de Acción Nacional, los cuales intensificaron a raíz de las revelaciones que ha hecho Xóchitl Gálvez y su entorno cercano sobre cómo Cortés le reclamó por haber reconocido el triunfo de Claudia Sheinbaum.

Romero Herrera, líder del panismo en la Ciudad de México, acusado por Felipe Calderón de corrupción y exjefe delegacional de Benito Juárez señalado de formar parte del Cártel Inmobiliario, no sólo ha manifestado su interés de ser el sucesor de Marko Cortés, sino también de poner en pausa la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual Acción Nacional ha cosechado sus principales descalabros desde que decidieron ir juntos en 2021.

Tras el fracaso electoral del partido blanquiazul, muchas voces dentro de este instituto político solicitaron la renuncia de Marko Cortés. SinEmbargo ha dado cuenta cómo Marko Cortés recibió en 2018 al PAN con 11 estados: Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Pero hoy, después de la elección del 2 de junio, sólo mantiene el gobierno en cuatro entidades: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

El fracaso se ha complicado aún más ante las acusaciones de misoginia que ha hecho Xóchitl Gálvez en las últimas horas al revelar que Cortés enojó bastante con ella, e incluso le “levantó la voz de manera innecesaria”, cuando supo que había llamado a la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. A esto se suman a los reclamos por haber acaparado el dinero de la campaña. “Nosotros no manejamos un solo peso del PAN, nosotros teníamos que pedirle al PAN todo lo que necesitamos. Los espectaculares ellos decidieron cómo y cuándo”, acusó Gálvez Ruiz a Reforma.

En ese sentido, Romero Herrera ha aprovechado para hacer visible su interés por suceder a Cortés. “A mí me encantaría, y lo digo tal cuál, dirigir al Partido Acción Nacional”, expresó el panista en entrevista con Ciro Gómez Leyva. “Sobre todo, como lo acabas de decir querido Ciro, en un momento en el que habrá de ser todo menos algo ligerito, algo cuesta abajo. Sería, si es que el panismo considera que también es buena idea, absolutamente cuesta arriba, en un contexto en el que estamos conscientes en el que vamos a ser un país con menos contra pesos”.

En ese mismo momento, el coordinador de los diputados panistas adelantó que de llegar a la dirigencia del partido de derecha, una de las primeras acciones que podría en el centro del debate sería la alianza que mantienen con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a la baja votación que obtuvo en la jornada electoral del 2 de junio.

“Electoralmente, partidistamente hablando, quizá sea un momento en el que todos hagamos una pausa y nos reencontremos [en referencia a una posible separación del partido tricolor]”, expresó Romero Herrera sobre el bloque del que aún forman parte tanto el PAN como el PRI.

“Si yo llegara a ser el presidente, si es que así fuera, primero Dios, yo para este tipo de decisiones, esta de la alianza sería de las primeras que pondríamos a debatir, a platicar, al final tiene que ser una decisión de todas y todos los panistas”, explicó.

En otra entrevista para Grupo Fórmula, en donde se le cuestionó si irían nuevamente en alianza con el PRI, Romero Herrera respondió que él contempla la posibilidad de seguir solos electoralmente. “Si me preguntas a mí, yo creo que es momento de darnos nuestro espacio y reencontrarnos como PAN. Yo creo que ya no [no irían de manera electoral con el PRI]”, previó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de mantener un bloque opositor dentro del Poder Legislativo. “Nosotros vamos a apostar, me parece, a una etapa de apostar por nosotros mismos, claro, en las cámaras, dados los números, me parece que tenemos que hacer, para que se entienda, tenemos que hacer bola todos los que no somos 4T, pero ya es distinto eso a una alianza electoral, a una alianza partidista,”, añadió.

Además, Romero Herrera hizo un llamado para que el panismo vuelva a sus orígenes, que sus militantes reflexionen sobre las causas que mantienen a este instituto político, y se haga un ejercicio de escuchar a la ciudadanía y acercarse a los sectores a los que no han podido llegar.

“Yo creo que ya es momento de verlo cada quien asimismo al espejo, reflexionar, creo que esa es las primeras reflexiones que tenemos que tener en el PAN, con toda seriedad, con todo nuestro respeto para los que hoy siguen siendo nuestros aliados, pero ya preguntándole a la gente, es que eso es lo que ya más tiene que hacer el PAN, reconocer que nos tenemos que abrir por completo a la gente y escucharla”

“Porque el PAN no son 300 consejeros nacionales, son 10 millones de votos, eso es el PAN, y entender cuáles son las causas que nos mantienen como partido con este apoyo, pero también empezar a acceder a otro tipo de agendas, a lo mejor hay un México, lo tenemos que decir con humildad, a lo mejor hay un México muy profundo al que Pan todavía no ha podido acceder”, agregó.

EL POLÉMICO JORGE ROMERO

Jorge Romero Herrera ha forjado toda su trayectoria dentro del PAN. Ha sido Secretario Juvenil, miembro del Comité Directivo Regional, Diputado local, Diputado federal, pero sobre todo Jefe delegacional de Benito Juárez, el bastión panista en la Ciudad de México y cuna del llamado Cártel Inmobiliario, del que, según diversas investigaciones periodísticas, él es jefe máximo.

Incluso, los propios panista han dado cuenta de este hecho, ya que en 2018, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien por entonces había dejado el PAN, partido al que en este sexenio regresó, denunció a Jorge Romero Herrera de ser partícipe de un esquema de corrupción inmobiliaria en la capital del país.

El mismo señalamiento lo hizo Felipe Calderón Hinojosa, esposo de Závala: “Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, (es) famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban”, escribió en sus memorias.

“Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de siete millones de pesos al mes”, añadió en su libro titulado Decisiones difíciles, editado en mayo de 2020.

El Cartel Inmobiliario es un esquema mediante el cual autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN desde el año 2000, permitían la construcción de pisos extra, aún cuando esto iba contra la normativa, a cambio de departamentos. En el proceso electoral de 2018, era reconocido dentro del PAN este esquema de corrupción que presuntamente se ha extendido a otras demarcaciones gobernadas por la oposición.

Las denuncias señalan que estas irregularidades datan por lo menos desde 2009 cuando el Jefe Delegacional era Mario Palacios Acosta, cuyo Secretario de Gabinete era Jorge Romero Herrero, quien en el 2012 llegó a la Alcaldía y con quien se expandió esta práctica. Romero Herrera es identificado como el jefe político del grupo al que pertenece el exalcalde y excandidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina.

ROMERO Y LOS OCEAN

Fue en 2012, cuando, a la par de que Acción Nacional (PAN) se encaminaba a perder el Gobierno federal, en la Ciudad de México nacía un grupo político liderado por el entonces aspirante a la Alcaldía de Benito Juárez, el panista Jorge Romero, actualmente líder de los diputados panistas.

A su alrededor estaba Cristian Von Roerich y un muy joven Santiago Taboada, quienes posteriormente fueron los Alcaldes de ese bastión panista entre 2015 y 2023. También lo rodeaban Mauricio Tabe, hoy Alcalde de Miguel Hidalgo, Andrés Atayde, dirigente del PAN CDMX, y el siempre fiel a Romero, Luis Mendoza, Alcalde electo de BJ. Su hermano Víctor Mendoza, integrante del cártel según la Fiscalía, está prófugo de la justicia.

Todo ese grupo es conocido como “Los Ocean” —por el restaurante de mariscos donde se reunían al sur de la Ciudad—. Por ahora, uno de los integrantes de Los Ocean, Von Roerich, fue detenido en 2023 con barba y cabello largo en la frontera con EU, donde se escondía. El resto no solamente sigue libre, sino que sigue buscando puestos de poder.

En 2014, cuatro mexicanos fueron detenidos por la Policía de Brasil, en la ciudad de Fortaleza, después de tocar a una mujer y agredir a su esposo a golpes. Dos fueron identificados como exdiputados del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal (ALDF).

Los sujetos fueron identificados como Ángel Rimak Eguren Cornejo, de 34 años; Mateo Codinas Velten, de 35; Sergio Israel Eguren Cornejo, de 37 años, y Rafael Miguel Medina Pederzini, de 31, estos dos últimos directores generales en la delegación Benito Juárez, a cargo del panista Jorge Romero Herrera, quien también ha defendido a sus funcionarios y amigos.

“Tengo que escuchar su versión, pero tengo entendido que no tienen derecho a hacer llamadas por teléfono [por las leyes brasileñas]. Me asombra por completo que se les atribuya una conducta así. No han tenido antecedentes así”, opinó el Romero Herrera para MVS Noticias.

Finalmente, Romero decidió destituir a ambos funcionarios, Sergio Euguren, quien se desempeñaba como director general de Desarrollo Delegacional y Rafael Medina, director general de Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales, debido a que el proceso legal por el que están pasando podría tardar mucho tiempo, más de lo que durarían sus vacaciones y no por sus acciones en el país anfitrión del Mundial 2014.

“Esta separación corresponde no a que yo considere que ya cometieron lo que se les imputa. Esta separación responde a que mi principal obligación consiste en atender a los vecinos de Benito Juárez y no puedo dejar dos direcciones generales sin titular”, dijo Romero Herrera, quien también aseguró que si regresan al país, serán reintegrados a sus labores.

Esa no fue la primera vez que “Los Ocean” protagonizaron un escándalo, ya que una de las acusaciones con la que cuentan es la de inflar el padrón de militantes panistas en el entonces Distrito Federal.

Respecto a este tema, en febrero de 2014, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Partido Acción Nacional y al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hacer una “fiscalización” del padrón de militantes del blanquiazul, debido a las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de afiliación.

Miguel Antonio Morales Zepeda, un joven abogado del blanquiazul capitalino, documentó desde 2009 las afiliaciones masivas que se dieron en el comité delegacional de Benito Juárez del partido con el objetivo de ganar elecciones a cargos de elección popular. Hizo la denuncia ante el propio PAN y el IFE, sin embargo, sus recursos fueron desechados.

EL ADIOS DE MARKO

En días pasados, Marko Cortés señaló que no va a presentar su renuncia inmediata a la dirigencia del partido blanquiazul, aunque se dijo consciente de que su periodo en la misma está por terminar, ya que destacó que en breve iniciará “un proceso de renovación” en ese instituto político, aunque no especificó cuándo.

“¿La próxima semana?”, cuestionó Gómez Leyva, a lo que el líder panista respondió: “en breve es en breve, yo te diría que es en poco tiempo cuando ya iniciamos el proceso de renovación de la dirigencia nacional y de las dirigencias estatales (…) porque los marcan nuestros estatutos. Yo ya estoy por concluir el periodo por el que fui electo en mi partido”.

Esto, pese a los resultados tan negativos que Acción Nacional obtuvo en la recién jornada electoral, ya que cuando Cortés inició su dirigencia en el PAN en 2018, tras el triunfo del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mapa electoral mostraba al PAN encabezando 10 estados. Pero en las elecciones de 2021, perdió dos entidades y conservó ocho: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

Sin embargo, para las elecciones de 2022, el panismo sólo retuvo cinco estados: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, ya que en ese momento Durango pasó a manos del PRI; Quintana Roo se pintó de guinda con el triunfo de Morena, lo mismo que Tamaulipas. Mientras que en este 2024, Yucatán también se sumó al partido oficialista, por lo que actualmente el blanquiazul conserva sólo cuatro entidades.

