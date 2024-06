Grupo armado ejecuta a 6 personas en bar clandestino de Tabasco; hay varios heridos

Los sujetos atacaron a balazos a todos los clientes del bar, dejando un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas dos degolladas y varias personas con heridas graves.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Un ataque armado en un bar del municipio de Macuspana, Tabasco, dejó este jueves al menos seis muertos y varios heridos, cuatro de gravedad.

De acuerdo con medios locales, el comando llegó a la Villa Benito Juárez, en el poblado de San Carlos, a bordo de varias motocicletas e irrumpió el establecimiento llamado “De Luci”.

Los sujetos armados atacaron a balazos a todos los clientes del bar y también los hirieron con armas blanca, dejando un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas dos degolladas y varias personas con heridas graves.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El presidente municipal de Macuspana, José Alberto Pinzón, confirmó a medios de comunicación el número de fallecidos en este hecho y notificó que las autoridades correspondientes ya se encuentran investigando lo ocurrido.

Testigos compartieron que, tras el ataque armado, cuatro sobrevivientes fueron trasladados de gravedad al Hospital de La Escalera, además de un vendedor de paletas que pasaba por el lugar y también resultó herido.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes fuertes en los que se ven los cadáveres dentro y fuera del bar.

La violencia en el municipio ha incrementado en los últimos días. Apenas el domingo pasado fueron hallados los cuerpos de tres personas descuartizadas frente a un kinder.