¬RADICALES analizan la renovación en Morena y el reto de fortalecer el obradorismo

El nombramiento de Mario Delgado, actual dirigente nacional de Morena, como próximo Secretario de Educación en el Gobierno de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha acelerado la sucesión en Morena. Para sucederlo se perfila Luisa María Alcalde, la Secretaria de Gobernación, quien el pasado lunes 8 de julio afirmó que “sería un honor” presidir Morena. ¿Qué implicaría su posible llegada a la dirigencia del partido guinda? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentará? Este fue el tema de ¬RADICALES.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- El proceso de sucesión de Morena para elegir a su nuevo dirigente nacional, será terso y se celebrará sin mayor contratiempo, debido a la unidad que existe al interior del movimiento y luego de arrollador triunfo de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, no obstante, entre entre los principales retos que tendrá el movimiento será mantener la mística y fortalecer el obradorismo, coincidieron Álvaro Delgado, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar en esta entrega de ¬RADICALES.

El martes pasado Luisa María Alcalde, actual Secretaria de Gobernación, lunes reveló en el programa “Los Periodistas” de SinEmbargo Al Aire que “sería un honor” presidir Morena. En tanto, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y Vocero del gobierno de la República, se perfila como candidato a Secretario General del partido.

Así, de formalizarse las candidaturas de Alcalde y Ramírez y de resultar electos mediante el método que determine Morena, dos integrantes del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador pasarán a dirigir el partido que hace una década, el 9 de julio de 2014, obtuvo su registro y que en ese lapso se convirtió en la fuerza hegemónica en México.

“Si alguien representa a Morena como movimiento y como partido, no solo como partido, es Luisa María Alcalde, hasta en los simbólico, ella fue el rostro de Morena en sus primeros promocionales como partido y ella fue la primera dirigente de Morena jóvenes y estudiantes”, indicó Héctor Alejandro Quintanar.

El académico recordó que Luisa Alcalde fue pieza importante para la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, debido a su trabajo con los jóvenes.

“La juventud y los estudiantes fueron puestos por la candidatura de López Obrador en la agenda y el gran enlace de este movimiento obradorista, con esa esa fuerza nueva que le pudiera dar un aliento en esa elección fueron los jóvenes y estudiantes y pues la gran representante de esto es Luis Alcalde”.

Por su parte, Carlos Pérez Ricart señaló que a diferencia de lo que está sucediendo en el PRI y el PAN, el proceso en Morena es mucho más terso y muy diferente a lo que se había vivido en el pasado.

“Diría que encontraste con lo que había sido Morena en el pasado, porque Morena hasta hace dos o tres años, la verdad es que era un desastre.En general la izquierda, el PRD y luego Morena sufrió un momento de muchísimos problemas y la verdad es que no solamente este proceso sucesorio parece que va a ser terso, sino que todo el proceso político de Morena y al interior de Morena en el último año, la verdad es que ha sido muy ordenado y disciplinado”.

Pérez Ricart indicó que uno de los grandes aciertos de Morena fue el aceptar sus derrotas y no humillar al otro cuando gana. “Este año ha sido muy virtuoso para Morena, se demuestra como cuando la izquierda unida, cuando se aceptan las derrotas y cuando se gana sin intentar humillar al otro, sino distribuyendo y compartiendo, pues se generan círculos virtuosos que conviene al partido y que conviene al final así el país. El hecho de que pareciera que vamos a tener un proceso muy terso, incluso después de ganar la elección presidencial, creo que son buenas noticias para el partido y desde mi punto de vista la hoy Secretaria de Gobernación creo que va a hacr un buen papel también como presidenta del partido”.

“Creo que es muy importante que se le devuelva la mística a morena. Creo que fue el concepto que utilizó Luisa María (Alcalde), devolver a la mística al partido que quizás no era tan clara con un personaje mucho más gris y y con muchas más dudas acerca de su propia honestidad como es el caso de Mario Delgado. Me parece que Luisa María va a poder devolver cierta mística y el tercer reto es asegurar que no va a haber una suerte de desviación ideológica en el partido”, planteó Carlos Pérez Ricart, al señalar que Luisa Alcalde es quien puede asegurar que el partido preserve “lo más puro del obradorismo”

En tanto, Álvaro Delgado mencionó que luego de la contundente victoria del 2 de junio, Morena se ha enfocado en incluir en el gobierno, y también en el partido, a diferentes grupos.

“Digo que se está haciendo mucha política y la idea desde mi punto de vista es que por primera vez haya un proceso terso de sucesión en Morena, ya no hablemos de lo que fueron los procesos sucesorios en el PRD casi todos desastrosos”.

El periodista señaló que la posible llegada de Luisa Alcalde a la dirigencia de Morena tiene que ver con el ejercicio de la política de encomendarle a un rostro de casa la conducción de ese partido político particularmente para las elecciones intermedias de 2027.

“Yo digo que en muchos sentidos el gabinete que ha integrado Claudia Sheinbaum, es un gabinete para pensado en la elección intermedia, habrá muchos cambios en aquel momento, pero ahora con el proceso sucesorio de Morena pienso que hay si un ejercicio de la política”.

