SLP: Niña de 9 años muere en una agresión a balazos contra familia sobre carretera

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Una familia que viajaba sobre una carretera de San Luis Potosí fue atacada a balazos la madrugada de este sábado, provocando la muerte de una menor de nueve años y lesiones a otro de 15, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con reportes de medios locales, el ataque habría sido cometido por elementos de la Guardia Nacional (GN), pero ninguna autoridad lo ha confirmado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 horas, cuando transitaba por la carretera Matehuala, a la altura del la comunidad San Lorenzo, en el municipio de Villa Hidalgo; este habría sido el momento en que el vehículo Nissan Sentra, color rojo, fue interceptado por una unidad de la GN.

Los uniformados abrieron fuego en contra del vehículo provocando la muerte inmediata de la más pequeña de la familia, quien recibió un balazo en la cabeza por parte de los federales, y dejando herido a su hermano en el brazo.

Las autoridades estatales lograron identificar a la patrulla 24132 de la GN en la que trabajaban los uniformados, pero aún no se aclara el motivo de la agresión.

Según testimonios, los elementos se dieron a la fuga y dejaron abandonada la patrulla en el mismo lugar de los hechos, de acuerdo con los reportes preliminares.

Tras el ataque, agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Vicefiscalía Científica acudieron al sitio, donde se tomó conocimiento del hecho de manera inicial.

Asimismo, peritos de la FGESLP trasladaron el cuerpo de la menor al Servicio Médico Legal (SEMELE) donde se realizarán la necropsia de Ley.

#FGESLP | Fiscalía toma conocimiento de hechos ocurridos en Villa Hidalgo, SLP. Más información: https://t.co/ab2oQhHSNq pic.twitter.com/vhyNrc41e0 — Fiscalía San Luis Potosí (@FiscaliaSLP) July 14, 2024

En tanto que, los datos de prueba recabados serán entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) por ser la autoridad competente en estos casos.