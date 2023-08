Algunas precisiones sobre los libros de texto gratuitos

La semana pasada aventuré, en este mismo espacio, una propuesta con relación a los libros de texto gratuitos. Mi texto tuvo más réplicas de las acostumbradas. La mayoría fueron insultos, pero algunas me hicieron releer lo que había escrito. Más allá de mis errores, considero que tampoco fui tan claro como podría haberlo sido. Intentaré, pues, explicar con mayor claridad. Para ello, seré lo más esquemático posible:

1.- No he leído los libros de texto gratuitos y, mucho menos, los he utilizado para impartir clases como, en realidad, nadie lo ha hecho.

a.- Confío, sin embargo, en varios lectores y especialistas (que no conductores de noticieros nocturnos) que han encontrado errores graves y los han señalado.

b.- Más allá de estos errores, parto de la idea de que no existe un libro de texto perfecto. Es imposible su existencia porque tanto los contextos, los alumnos, los docentes y las condiciones de los entornos educativos son diferentes. De existir este libro hipotético, todos lo utilizaríamos y ya.

c.- Incluso existiendo diferentes libros de buena calidad para impartir determinada materia, hay profesores que preferirán uno sobre el otro. Esta preferencia podría relacionarse con sus propias capacidades o, idealmente, con el conocimiento de la situación escolar (académica, demográfica, socioeconómica y demás) en la que trabajan. Claro que también puede haber valores subjetivos… como en todo.

d.- Aunque no he leído los libros de texto gratuitos (y pese a la confianza ya mencionada en ciertas personas), supongo (sólo supongo) que están lejos de ser libros perfectos para cubrir las necesidades de los millones de alumnos que los utilizarán.

2.- La competencia es buena. Es verdad, tiene sus vicios, sus malas prácticas y muchos escándalos a cuesta a lo largo de la historia. Sin embargo, es gracias a la competencia que se han mejorado casi todas las cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana (si no es que todas).

a.- Así como la competencia ha mejorado otros productos, también ha mejorado los libros de texto.

b.- Idealmente, los profesores o directivos de las escuelas particulares escogen los libros a partir del grado de utilidad que les significa su uso en las clases.

c.- Es cierto, algunos se acostumbran y usan siempre el mismo. Otros le compran al promotor que les regala algo para la escuela o les hace un descuento especial. (La erradicación de esos y otros vicios obliga a una discusión diferente).

d.- Sin embargo, no sólo son los docentes quienes opinan sobre los libros. También los padres de familia y los niños. Si encuentran muchos errores, pueden presionar para que al siguiente año se pidan otros textos.

3.- Se puede crear un esquema que permita que los profesores, directivos y autoridades de las escuelas públicas del país escojan sus libros.

a.- No, no me refiero a que los paguen: deben seguir siendo gratuitos.

b.- Ese esquema tendría, como siempre, reglas claras. Por ejemplo, que durante el primer semestre del año, las escuelas decidan qué libros se utilizarán el próximo año escolar dentro de una lista posible, avalada por las autoridades de la SEP.

c.- ¿Habrá complicaciones en los esquemas de financiación, de compra del gobierno a las editoriales y de logística? Sin duda. ¿Se pueden resolver? También.

Insisto: en ningún momento propuse que los libros dejen de ser gratuitos. Tan sólo que haya más opciones que contribuyan a un mejoramiento del material educativo que se utiliza para enseñar a nuestros estudiantes.

Una aclaración más: este espacio existe gracias a un acuerdo entre SinEmbargo y yo. Nadie fuera de nosotros me paga para que escriba sobre un tema u otro. Más aún, nadie me sugiere sobre qué temas escribir. Así pues, todos los errores, dislates, exageraciones o malas interpretaciones de la realidad son sólo mías.

