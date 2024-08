“Es una etapa nueva”: AMLO aplaude nombramiento en CFE y continuidad de “mañaneras”

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este martes el nombramiento hecho por la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, de Emilia Esther Calleja Alor como próxima titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, el mandatario aplaudió que continúen las conferencias de prensa “mañaneras” en el siguiente Gobierno. “Es una nueva etapa”, destacó.

Emilia Esther Calleja es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, y es maestra en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila, especializada en administración, gestión de recursos y operación en la industria eléctrica. A partir del primero de octubre, será la primera mujer que dirija la CFE.

En su nombramiento, Calleja detalló que se seguirá fortaleciendo el 51 por ciento de participación de la CFE en la generación de energía, garantizando que la electricidad llegue a los hogares mexicanos. “Continuaremos con el legado y trabajo de la Administración que concluye, que como bien sabemos, en este sexenio se rescató la electricidad de la privatización. Promoveremos la transición eléctrica”, prometió.

El Presidente también aplaudió la continuidad de las conferencias de prensa “mañaneras” que anunció Sheinbaum el lunes.

“Además, ayer me enteré de que van a continuar las ‘mañaneras’ a las 7 de la mañana, y la reunión de seguridad también, dio a conocer [Claudia Sheinbaum] que de 6 a 7. O sea que ya. Es una etapa nueva. Además, hace falta la renovación. Ya me repito mucho. Ya habló más despacio que de costumbre, no hablo de corrido”, comentó López Obrador.