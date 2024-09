ONU: se requieren miles de millones de dólares para reconstruir la economía palestina

Por Jamey Keaten

GINEBRA (AP).- La economía palestina está “en caída libre”, informó el jueves Naciones Unidas, luego de que la producción en Gaza ya se hubiera desplomado a una sexta parte de su nivel antes de que las fuerzas israelíes iniciaran una contundente respuesta militar en ese territorio palestino a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) también advirtió del “rápido y alarmante declive económico” de Cisjordania, mencionando la expansión de los asentamientos israelíes, las confiscaciones de tierras, la demolición de construcciones palestinas y la violencia por parte de los colonos.

El informe no menciona la corrupción en las instituciones palestinas.

“La economía palestina está en caída libre”, declaró en Ginebra a la prensa Pedro Manuel Moreno, vicesecretario general de la UNCTAD. “El informe insta a la comunidad internacional a detener esta caída libre de la economía, abordar la crisis humanitaria y sentar las bases de una paz y un desarrollo duraderos”.

