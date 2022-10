Netflix lanza plan más barato, pero con anuncios en México; aquí detalles y costos

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Netflix anunció oficialmente su paquete económico de suscripción a la plataforma, el cual contará con anuncios.

El paquete básico con anuncios tendrá un costo de 99 pesos mexicanos mensuales y estará disponible en nuestro país a partir del 1 de noviembre a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Hasta el momento dicha modalidad de suscripión está disponible en 12 países incluyendo México: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Netflix explicó que los cambios se verán en la calidad de los contenidos que será de hasta 720p (HD), aplicable tanto para el básico como el básico con anuncios, así como en un promedio de cuatro a cinco minutos de anuncios por hora.

Los anuncios mostrados tendrán una duración de entre 15 y 30 segundos, y se reproducirán antes y durante la emisión de los capítulos o películas vistas desde la plataforma.

Para los anunciantes habrán opciones amplias de segmentación por país y por género del contenido (acción, drama, romance, terror, etc.); además de que ellos podrán eivtar que sus anuncios aparezcan en contenidos no compatibles con su marca, como en material de altas clasificaciones cuyo contenido sea de un mayor tono.

Netflix presenta este nuevo modelo después de su alianza con Microsoft y su fuerte crisis luego de que tuvieran primeros indicios descendiente en las suscripciones a la plataforma.

La meta de Netflix en aliarse con Microsoft es tener una opción más barata para atraer a nuevos suscriptores y revertir así la caída de membresías que experimentó en los primeros meses de este año.

Sin embargo, conforme la economía comenzó a abrir, muchos de esos suscriptores se fueron y para el primer trimestre de este año, Netflix reportó la primera caída en el número de membresías en 10 años.

Como una solución a sus problemas, el gigante del streaming abrió la posibilidad de ofrecer una opción de suscripción que fuera más económica, pero que tuviera contenido publicitario.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf

— Satya Nadella (@satyanadella) July 13, 2022