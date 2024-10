Eran herederos de los cárteles: hijos de capos. Hoy están presos o negocian con EU

Los hijos de los capos narcos han pasado de dirigir las riendas de los cárteles que iniciaron sus padres o familiares a estar encerrados en EU, e incluso algunos han colaborado y traicionado a sus antiguos “compadres”.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– Eran los “herederos”. Los sucesores designados. Hijos de los principales capos del narcotráfico en México y protagonistas de corridos, anécdotas y habladurías. Pero, a pesar del destino marcado, acabaron presos, o negociando con Estados Unidos para rebajar sus penas, traicionando a sus cárteles. Los “narcojuniors” pasaron de liderar el mundo del narco a pactar para no morir tras las rejas.

El último caso ejemplar es el de Rubén Oseguera González, conocido como “El Menchito“, quien fue declarado culpable por un jurado en Washington D.C., Estados Unidos, de dos cargos relacionados con el tráfico de drogas a finales de septiembre.

Tras un juicio de ocho días, el jurado encontró a Oseguera González culpable de tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como de posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos con fines de tráfico de drogas.

“‘El Menchito’ lideró los esfuerzos del Cártel de Jalisco para usar el asesinato, el secuestro y la tortura para convertir al Cártel en un autodenominado ‘imperio’ mediante la fabricación de fentanilo e inundando a los Estados Unidos con cantidades masivas de drogas letales”, declaró el Fiscal General estadounidense Merrick B. Garland.

La Fiscalía estadounidense también señaló que “El Menchito” se suma a la “creciente lista de líderes” narcos en proceso y agradeció a “las fuerzas del orden mexicanas por su amplia cooperación y sacrificio”. Y es que “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue extraditado a Estados Unidos en 2020.

Durante el juicio, varios testigos, incluidos exnarcotraficantes, testificaron sobre su papel en la organización criminal y su ascenso dentro del grupo criminal. La Fiscal Kaitlin Sahni describió a Oseguera González como un “narcopríncipe” que coordinaba envíos de toneladas de droga desde los 15 años.

El Departamento de Justicia de EU presentó mensajes de texto y otros documentos que evidenciaban su participación en el tráfico de drogas y armas. La sentencia de Rubén Oseguera González se espera para las próximas semanas, donde podría enfrentar una condena de varios años en prisión. Por ahora, y luego de la caída de Ismael “El Mayo” Zambada García, “El Mencho” es el último gran capo que no ha caído preso ni muerto.

JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ

En una de las sorpresas más grandes en la historia del narcotráfico, el 25 de julio, Joaquín Guzmán López se entregó a las autoridades de Estados Unidos, al llegar en una avioneta a Texas. Ahí, tenía preparada una sorpresa aún más grande para las autoridades de la Unión Americana: llevaba consigo a Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Zambada García, Guzmán López, hijo de su gran aliado en el pasado, lo traicionó al convocarlo a una reunión donde supuestamente estaría el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (él niega las acusaciones). Quién sí se hallaba en la reunión, según el capo, era Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Diputado Electo en ese momento y que fue asesinado esa misma noche de la captura.

Zambada García asegura que la gente de Guzmán López lo sometió y fue depositado en el avión que llevó a ambos jefes narco a EU. Ahí, el hombre que había eludido la captura durante décadas cayó sin ofrecer resistencia.

Luego de haberse realizado la primera audiencia de Guzmán López, su abogado defensor, Jeffrey Lichtman, dijo en julio que no había ningún acuerdo con el Gobierno de EU. “Nunca ha habido un acuerdo del Gobierno con Joaquín Guzmán López. Punto”, señaló.

Pero eso no es todo, pues también dejó ver que su cliente podría enfrentar la pena de muerte, ya que, aunque se abolió dicha condena en 2011 en el estado de Illinois, donde estaba ubicada la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago, Guzmán López podría ser trasladado a otro Tribunal para su juicio.

Esto, aunado a que el arresto se llevo en territorio estadounidense, por lo que no hubo un acuerdo de extradición entre ambos países que frenara la posibilidad de una sentencia a pena de muerte.

Entre las acusaciones que enfrenta Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, se encuentran tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas de fuego, y producción, distribución y tráfico de fentanilo.

OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ

Sin embargo, unos días después, en agosto, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entonces Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que Joaquín Guzmán López negoció la rendición con su hermano Ovidio Guzmán López, quien se encuentra preso en Estados Unidos.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, Ovidio Guzmán López obtuvo recientemente un cambio en su medida cautelar, pero sigue bajo custodia estadounidense, lo que, a su juicio, podría indicar que está actuando como testigo protegido.

Ambos capos lideraban la facción de “Los Chapitos” tras la caída de su padre y su posterior extradición y condena a cadena perpetua en territorio estadounidense.

Ovidio Guzmán López había caído preso en 2019, pero en aquel momento fue liberado ante la actuación del Cártel de Sinaloa, que selló Culiacán para evitar la extradición directa del capo y amenazar con una masacre de civiles. El Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, reculó en ese momento, pero fue finalmente capturado en enero de 2023 y enviado a EU para ser procesado.

“El ratón”, como es conocido Ovidio, sigue bajo la custodia estadounidense y en octubre comenzarán sus audiencias ante la ley.

VICENTE ZAMBADA NIEBLA

A finales de enero de este año, Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo del señalado líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue visto en un aeropuerto que sirve a Washington, D.C., en los Estados Unidos, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia otro destino dentro del mismo país.

Dos años después de su detención en México, en febrero de 2010, el hijo del Mayo Zambada fue extraditado a los Estados Unidos, procesado en una prisión en Chicago, Illinois. Otra imagen del joven fue liberada y se le apreciaba con el clásico uniforme de recluso y la cabeza a rape.

Ahora, el exconvicto que está libre, pero bajo supervisión de las autoridades norteamericanas, se le vio vestido con una camisa negra y un reloj con correa del mismo color.

Fue en julio de 2021 cuando la agencia The Associated Press informó que el hijo del “Mayo” Zambada ya no se encontraba preso en ninguna cárcel de la Unión Americana, de acuerdo con la consulta efectuada a la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

No se estableció la fecha exacta de su liberación, solo se conocía que un año antes solicitó su libertad anticipada, pero un Tribunal de Chicago, Illinois, negó la petición al hijo del “Mayo” Zambada por no argumentar “razones extraordinarias y convincentes que justifiquen su liberación”.

Hasta hoy no se ha establecido la fecha en que Vicente Zambada salió del penal donde se encontraba recluido. Zambada Niebla es ahijado del también narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en contra del que testificó durante el llamado juicio del siglo que se celebró entre finales de 2019 y junio de 2020, para ganar beneficios que le ayudaran en su condena.

Lo último que se conoció oficialmente en Estados Unidos fue que, a principios de julio de 2020, un Tribunal de Chicago, Illinois, negó la libertad al hijo del “Mayo” Zambada, quien había solicitado salir antes de prisión. En ese momento no argumentó “razones extraordinarias y convincentes que justifiquen su liberación”.

El Vicentillo estaba sentenciado a 15 años de prisión en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois desde el 30 de mayo del 2019. En aquella audiencia, tras ser capturado en marzo de 2009 en la Ciudad de México, el joven había cumplido10 años de prisión, por lo que se esperaba fuera liberado en 2024.

En abril de 2022, autoridades estadounidenses eliminaron al “Vicentillo” de su lista negra de cabecillas del narcotráfico. El anuncio de la eliminación de listado junto con sus diversos alias fue anunciado a través del portal del Departamento del Tesoro.

Pero, a pesar de que estos capos están negociando o cumpliendo penas, la guerra en Sinaloa se ha endurecido en las últimas semanas, entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”. La situación ha dejado decenas de muertos y bloqueos constantes, así como una población temerosa de hacer su vida diaria, sobre todo en las principales ciudades de Sinaloa.

ISMAEL ZAMBADA IMPERIAL

En junio de 2022, Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como “Mayito Gordo” –hijo mayor del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael Mario Zambada García–, fue sentenciado a nueve años de prisión por el Juez Danna Sabraw, de la Corte Federal del Distrito Sur de California.

Pero el “Mayito Gordo” fue liberado, según confirmó el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, el 21 de julio de 2022, sin detallar el motivo de la liberación.

Zambada Imperial, también conocido como “El Buen Chico”, se declaró culpable el 30 de abril del 2021, en la Corte Federal del Distrito Sur de California, en San Diego, acusado de importar y distribuir metanfetamina, cocaína y mariguana a Estados Unidos, y acordó entregarle cinco millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos.

Cuando el Juez federal Dana Sabraw le leyó al “Mayito Gordo” cada una de las acusaciones en su contra y le preguntó cómo se declaraba, Zambada Imperial respondió en español: “Culpable”. En su acuerdo, los fiscales federales piden al impartido de justicia que se considerara el tiempo que había estado bajo custodia de las autoridades mexicanas y dejaran de acusarlo de lavado de dinero, ya que, hasta ese momento, llevaba casi siete años preso, tanto en México, como en California.

Ahora, se cree que “Mayito Gordo” es uno de los líderes de la facción que dejó su padre luego de la traición de “Los Chapitos”.