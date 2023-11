ENTREVISTA | Movimiento Ciudadano impuso a Samuel con tácticas del PRI: Indira Kempis

La Senadora Indira Kempis cuestionó que la dirigencia de Movimiento Ciudadano asuma ya como ganador del proceso al Gobernador Samuel García y lamentó que el partido pierda la oportunidad de ser una alternativa política.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Movimiento Ciudadano (MC), partido cuyo líder máximo es Dante Delgado, impuso a Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, como su candidato a la Presidencia de la República replicando las viejas prácticas del pasado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció la Senadora emecista Indira Kempis de I.

En entrevista en el programa de “Doce a Una” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la legisladora, quien también registró su precandidatura pese a haber recibido amenazas dentro y fuera del partido para evitar su participación, afirmó que pareciera que la auto denominada “tercera vía” está regresando en el tiempo para instaurar viejas prácticas.

“Hace muchos años que al menos yo no me acordaba que existiera ese término, yo lo escuché cuando era niña y es esta práctica del viejo PRI en donde hacen todo para que en la percepción la gente piense que hay un favorito pero además induces a que la misma militancia no tenga opción de decirle que no al dedazo de quien manda. Ya no vivimos en 1970, es 2023, hoy mismo tanto Morena como el Frente Amplio han hecho procesos, si bien, alguien puede tener dudas sobre esto, pero al menos han sido públicos y se han discutido con la ciudadanía. Al menos en mí no cabe el ver que una propuesta política que se dice que apuesta por lo nuevo esté regresando en el tiempo para instaurarse con esas viejas prácticas, además la gente no es tonta, la gente se da cuenta y entiende el argot del dedazo, la cargada”.

La Senadora afirmó que está consciente de la posición de desventaja en la que se encuentra y aseguró que sin importar de las adversidades competirá hasta el final por la candidatura.

“Yo estoy muy emocionada porque para mí es un sueño hecho realidad. Estoy yo sé, en una situación contracorriente porque tal parece que Movimiento Ciudadano ya tomó una decisión, lo está haciendo evidente. Yo como quiera voy a hacer uso del ejercicio de mis derechos y libertades constitucionales y estoy compitiendo, porque para mí sí es una competencia, precisamente para llegar a la Presidencia de la República”.

Indira Kempis reiteró que contrario a lo que muchas personas al interior del partido piensan, no dará un paso al costado sino que luchará por defender su espacio y se opondrá a que el partido imite las viejas prácticas del PRI.

“Creo que varios han de pensar que me voy a ir corriendo a mi casa, pues después de ver la cargada tal parece que no queda absolutamente nada por lo que luchar. A mí lo que me sostiene y me motiva es que llegué con la gente y con sus causas, yo voy a defender mi espacio y además el espacio de mis compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano que están fuera de la cúpula y fuera de esos clubes de Toby para que sigamos construyendo un proyecto político ganador desde el interior y a lado de la ciudadanía. Sé que es complicado y sé que me estoy enfrentando a un nuevo PRI y lo lamento muchísimo, pero también sé que hay que seguir luchando y que esto no se acaba hasta que se acaba”.

La tarde de este domingo, Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, se inscribió como precandidato presidencial de MC. En el evento, aseguró que el Frente Amplio por México, como se le conoce a la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), “nació muerta” y que la “batalla” en 2024 será con Morena.

Tal y como se tenía previsto, pasadas las 12:00 horas, el mandatario nuevoleonés entregó los papeles que solicitó el partido para concretar su inscripción al proceso interno rumbo a la contienda electoral del próximo año. Luego de que se revisaran los documentos, se le entregó la constancia de registro. En todo momento estuvo acompañado de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, influencer y empresaria, y de su hija.

Desde la sede del partido, ubicada en la Ciudad de México, afirmó que quiso ser parte del procedimiento que llevará a cabo MC para entregar la candidatura a la Presidencia porque está convencido de que este “2024 pintará el futuro de México y va a ser naranja”. “Y vamos con todo. Este 2024, como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas”, dijo.

“Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México. Vamos con todo y estoy seguro de que desde esta trinchera, yendo solos por primera vez, vamos a hacer historia. Así que, don Dante [Delgado], gracias por su confianza. No lo vamos a defraudar”, prometió el emecista durante su mensaje.

Posteriormente, acusó que “el PRI lleva 70 años de saqueo, de decepción, de robo”, por lo que “no les podemos dar otra oportunidad”. Mientras que “el PAN ya tuvo dos sexenios, y también fracasó y nos decepcionó”. “Delincuencia, sangre, corrupción. Y hoy quienes tienen la oportunidad, vemos con decepción esa apuesta al pasado que no representa a los jóvenes, que hoy somos el 60 por ciento de México, y somos mayoría, y vamos a poner un nuevo Gobierno, un Gobierno joven, fresco y eficiente, que apueste a futuro y no al pasado que representan las ‘corcholatas’, las ‘taparroscas’”, confió.

García Sepúlveda sostuvo que se puede “replicar lo que se ha logrado en Nuevo León, lo que se ha logrado en Jalisco, lo que se ha logrado en Campeche para todo el país”. Por ello, destacó que hoy lo acompañaran personalidades que admira y respeta, por ejemplo, “quienes empezaron antes de Nuevo León, como los amigos de Jalisco”.

“No tengo duda de que estas dos locomotoras, los motores económicos de este país ya hemos puesto suficiente muestra para pedirle al país su confianza de que todo el país puede crecer al ritmo de Nuevo León y Jalisco. Se lo merece el país, se lo merece la Ciudad de México con Salomón [Chertorivski], y vamos a seguir en Jalisco con mi compadre [Pablo] Lemus, arrasando y pintando naranja todo Jalisco y Ciudad de México”, subrayó.

Finalmente, la Senadora Indira Kempis cuestionó que la dirigencia de Movimiento Ciudadano asuma ya como ganador del proceso a Samuel García y lamentó que el partido pierda la oportunidad de ser una alternativa política.

“Ningún buen competidor se deja alzar la mano, no hemos entregado ni siquiera las 500 mil firmas de requisito de la convocatoria en mínimo 17 estados que es parte del proceso que debemos de llevar. Yo pienso que tenemos que ser contundentes porque a la gente ya no se le puede mentir, con la gente hay que ser contundentes y claros, quizá no estén de acuerdo con nosotros, pero eso es lo de menos, ya no podemos entrar en estas mentiras, en estas fantasías cuando en realidad adolecemos de un proyecto político que hoy mismo podría ser alternativa, pero que se está enfrentando a su propio monstruo”.

