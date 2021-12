AMLO aconseja a Sheinbaum que no mande policías a las manifestaciones del CIDE

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador le sugirió a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), no enviar elementos que forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a la manifestación de estudiantes y maestros del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) para evitar que ocurran comparaciones con el movimiento estudiantil de 1968.

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo destacó que la comparación es un despropósito planteado por Sergio Aguayo y otros escritores de medios de comunicación, lo que refleja mucha deshonestidad intelectual.

Además, agregó que la gente que dicta esas declaraciones son personas preparadas que saben de procesos políticos, por lo que saben diferenciar entre ambos sucesos.

“Son hasta doctores en Ciencia Social, ¿cómo no van a saber distinguir y diferenciar una cosa con otra? Es un acto de deshonestidad intelectual”.

El Presidente recalcó que las personas a las que calificó como “intelectuales predilectos del régimen de corrupción” están molestas con el Gobierno de la Cuarta Transformación, sin embargo, apoyó que la comunidad del CIDE tiene derecho a manifestarse.

“Con el coraje porque como eran los intelectuales predilectos del régimen; del régimen de corrupción, del régimen de injusticias y de privilegios, ahora están molestos con nosotros. Claro que los maestros y los muchachos del CIDE tienen derecho a manifestarse”.

Por dicho motivo y ante las comparaciones que entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Corona del Rosal, AMLO destacó que no se miden y que la comunidad pueda ejercer su derecho y pidió que no haya policías o demás autoridades que puedan impedirlo.

“Y con todo respeto al finado Corona del Rosal, cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum. Y con todo respeto al finado Díaz Ordaz, ¡no! No se miden, y que se manifiesten y le sugiero a Claudia que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un sólo policía, que no haya nadie, que ejerzan a plenitud su derecho de manifestación”, declaró.