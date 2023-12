La oposición pernocta en el Congreso de CdMx para votar contra ratificación de Godoy

De no obtenerse la mayoría calificada para la ratificación de Ernestina Godoy Ramos, la Mesa Directiva notificará al Consejo Judicial, a efecto de que emita la convocatoria para el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Diputadas y diputados locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) pernoctaron en el Congreso de la Ciudad de México para no perderse la votación sobre la posible ratificación de Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, quien necesita dos terceras partes de los sufragios para reelegirse.

Las y los legisladores del PAN y del PRI arribaron anoche al edificio que se ubica en la esquina de Donceles y Allende con ropa cómoda y maletas para evitar algún imprevisto en la llegaba al recinto este miércoles, pues se instaló un cerco policiaco en el Congreso para cuidar la entrada.

Este miércoles, la sesión ordinaria empezó a las 9:00 horas, pero se estima que la votación se lleve a cabo horas después.

Entre los diputados que llegaron a pernoctar al Congreso, se pudo ver a Federico Döring y Luisa Gutiérrez Ureña, coordinador y vicecoordinadora del PAN, respectivamente; así como a los panistas Diego Garrido, Federico Chávez y Claudia Montes de Oca.

Del PRI, se vio a su coordinador Ernesto Alarcón, Maxta González, Tania Larios, Fausto Manuel Zamorano, Jonathan Colmenares, Mónica Fernández y Guadalupe Barrón.

La Diputada local Tania Larios, del PRI, subió un video a sus redes sociales, en el que confirmó con su colega Maxta González que toda la bancada del tricolor estaba completa, y compartió que estaban sus colegas de PAN y del PRD acusando que el único partido que faltaba era Movimiento Ciudadano (MC).

“En una de las más importantes votaciones del Congreso, nos encontramos un día antes para dar la batalla en el recinto. Reitero mi compromiso con la ciudadanía y de la justicia en nuestra ciudad”, escribió González.

En caso de que asistan las y los 66 legisladores que conforman el Congreso de la Ciudad de México, Morena y sus aliados necesitarían la mayoría calificada, es decir, 44 votos, de los cuales tienen asegurados 38.

En una de las más importantes votaciones del @Congreso_CdMex, nos encontramos un día antes para dar la batalla en el recinto. Reitero mi compromiso con la ciudadanía y de la justicia en nuestra Ciudad.#JuntosSomosMasFuertes #TuDiputada del @PRICDMX_ #TuProximaAlcaldesa pic.twitter.com/r0OPRMdzGb — Maxta González (@MaxtaGlez) December 13, 2023

De no obtenerse la mayoría calificada para la ratificación, la Mesa Directiva notificará al Consejo Judicial, a efecto de que emita la convocatoria para el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General.

Durante el proceso, Ernestina Godoy ha acusado de “venganza política” al PAN por estar en contra de su ratificación al frente de la institución por combatir al Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, donde se han asegurado 60 inmuebles como parte de las investigaciones de la red de corrupción y se han detenido a exservidores públicos de la demarcación.

El pasado 9 de noviembre, Godoy Ramos se dijo dispuesta a aceptar el costo de no conseguir la ratificación por haber luchado contra la corrupción y romper con la impunidad del grupo político del PAN en la Benito Juárez.

“A quienes han manifestado públicamente que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificarme, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar por que prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la Ley, no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”, dijo.

Por todos los “usted disculpe”, por todas las víctimas que no han sido escuchadas, atendidas y tratadas con dignidad ¡ni un paso atrás en la NO RATIFICACIÓN de la Fiscal Carnal! Hasta que la dignidad se haga costumbre 👊🏽 un honor luchar a lado de ustedes SIEMPRE 🫶🏼 pic.twitter.com/kVJ98IQRKA — Dany Alvarez (@DanyAlvarezca) December 13, 2023

Ayer, Andrés Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México, amenazó con que las y los diputados panistas que no acudan a la sesión de este miércoles o voten a favor de Godoy, serían expulsados del partido.

“Diputada o Diputado que no asista o que asista y no vote en contra de la ratificación del actual Fiscal, de entrada, ‘chao, chao 2024’, de entrada; segundo, estaríamos poniendo seriamente bajo consideración del Consejo regional del PAN la expulsión de esa Diputada o de ese Diputado”, dijo en conferencia de prensa.

A su vez, aseguró que las y los legisladores del blanquiazul han recibido mensajes de números anónimos en los que les piden cambiar el sentido de su voto, así como sugerencias a que vayan a oficinas de Gobierno para que cambien de decisión en la sesión.

“Y votaremos en contra porque hay razones muy simples, pero al mismo tiempo muy poderosas. La primera, en honor a las víctimas. Han hecho de la Fiscalía un brazo operativo del partido en el Gobierno”, adelantó.

Buenos días, ya estamos en el @Congreso_CdMex. ¡Aquí está el PRI! 🇲🇽 pic.twitter.com/PoLWo4zqcb — Tania Larios (@TaniaLariosMX) December 13, 2023

PONEN MÁS SEGURIDAD

Desde el pasado 28 de noviembre, Gabriela Salido, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitó a la policía capitalina la implementación de un dispositivo de seguridad en inmediaciones del recinto legislativo, por lo que desde la tarde de ayer empezaron a llegar elementos de seguridad a resguardar la zona.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) colocaron un cerco con vallas para evitar manifestaciones este día mientras se lleva a cabo la votación y cuando se sepa el resultado de la ratificación.

Más de un centenar de uniformados se desplegaron en calles y avenida cercanas como: Allende, República de Cuba, Tacuba y Donceles.

¡En el @GPPANCDMX estamos listos para dar la batalla y decirle NO a la #FiscalCarnal! https://t.co/ieq5E5IIUd pic.twitter.com/DOj2mYLb6V — Claudia Montes De Oca (@Claudiamontesol) December 13, 2023

RATIFIQUEN O NO A GODOY, INVESTIGACIÓN A CÁRTEL INMOBILIARIO SEGUIRÁ: BATRES

El pasado 11 de diciembre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, afirmó que sin importar si Ernestina Godoy Ramos es ratificada o no como titular de la FGJ-CdMx por un periodo de cuatro años más, seguirán las investigaciones contra el llamado Cártel Inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la Alcaldía Benito Juárez que involucra a connotados miembros del PAN.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el mandatario capitalino sostuvo que no existen elementos necesarios para no ratificar a Godoy como Fiscal y dejó en claro que su administración no realizará ningún tipo de negociación con el partido blanquiazul para conseguir los votos restantes que se requieren para el nombramiento.

Sobre la posibilidad real que hay de que Ernestina Godoy no reúna las dos terceras partes de los votos que requiere para ser ratificada como Fiscal debido a la oposición del PAN y PRI, el Jefe de Gobierno afirmó que esto confirmaría que ambos partidos están a favor de que continúe la corrupción e impunidad.

En el Congreso de la CDMX, estamos presentes: PRI ✅

PAN ✅

PRD ✅ Adivinen quienes son los traidores: MC ❌🤡🍊 — Tania Larios (@TaniaLariosMX) December 13, 2023

“Aquí lo que llama la atención es que en vez de que digan, ‘adelante, que haya justicia, que investiguen, que se sancione el delito, la corrupción’, no, lo que quieren es sancionar a quien está haciendo justicia y a quien está investigando hechos delictivos, es verdaderamente absurdo, es el mundo al revés. Si el día de mañana los diputados del PAN votan en contra de la ratificación de la Fiscal, están a favor de la impunidad, de la corrupción y la delincuencia”.

El Jefe de Gobierno dijo que la Fiscal cuenta con un apoyo mayoritario en el Congreso capitalino e indicó que está muy cerca de llegar a las dos terceras partes de los legisladores que requiere para ser ratificada.

“Hay que señalar que la Fiscal cuenta con un apoyo mayoritario en el Congreso, mucho más de la mitad, requiere dos terceras partes, por ese motivo hay algunos actores políticos que juegan a obstaculizar que se logren las dos terceras partes, es decir, juegan a que una minoría pueda impedir la ratificación de la Fiscal. Podría yo decir que está sobre los números, debe estar ya alrededor de las dos terceras partes, si no es que ya tiene esa intención del voto”.

Finalmente, Martí Batres pidió a los legisladores de oposición no dejarse presionar y que ejerzan su voto de manera libre.

“El voto es individual, cada quien va a responder por sí mismo frente a la sociedad, cada quien va a dar los argumentos de su voto frente a la sociedad, cada quien va a ser responsable de su decisión en lo individual, por eso la Fiscal hacía un llamado importante a la libertad, a no dejarse presionar y a ejercer su voto libremente. No existe ninguna razón para votar en contra de la ratificación de la Fiscal, existen numerosas razones para aprobar la ratificación”.