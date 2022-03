Internautas piden que se cancele a “Tío Rober” en Vive Latino por confesión de abuso

El audio compartido por la usuaria @CynthiaHijar hace un llamado al Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino para que se revaloré la participación de La hora feliz en su 22 edición que está por realizarse los próximos 19 y 20 de marzo.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- Internautas están exigiendo que el comediante Roberto Andrade Ceron, mejor conocido como “Tío Rober”, quede fuera de las actividades de la Carpa Casa Comedy, del Vive Latino, con el show de La hora feliz, luego de que haya confesado, entre risas, que abusó sexualmente de una joven.

A través de redes sociales se ha viralizado un extracto del episodio 28 del pódcast La hora feliz titulado “Acoso” en el que se puede escuchar al Tío Rober hablar con Hugo “El Cojo Feliz” sobre la ocasión en la que tuvo relaciones sexuales con una mujer en estado de ebriedad.

“Estábamos echándonos unos mezcales. Nos fuimos a la cama, nos seguimos besando, nos desnudamos. Ella ya estaba muy peda, yo también ya estaba muy pedo. Entonces al momento de ya empezar a coger […] me paro por un condón y cuando volteo ella ya estaba dormida”, relató Roberto Andrade Ceron.

“Yo ya traía el condón puesto y todo. Fueron como 10 segundos en que mi moralidad me empezó a dar vueltas a la cabeza y dije ‘realmente ella me dio permiso’. Sí lo hice, sí me la cogí como un minuto y dije ‘no, no está chido porque no está reaccionando’ y dejé de hacerlo”, confesó.

¿Qué onda, @vivelatino, también ahí van a hacer confesiones de violación este par de miserables? ¿De verdad las personas que asistan a un vive latino se merecen esta porquería? pic.twitter.com/pSkZLDiFSd — Feminasty (@CynthiaHijar) March 14, 2022

El audio compartido por la usuaria @CynthiaHijar hace un llamado al Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino para que se revaloré la participación de La hora feliz en su 22 edición que está por realizarse los próximos 19 y 20 de marzo.

Asimismo, varias internautas han etiquetado a la cuenta de Twitter oficial del festival para pedir que no se le de espacio a violadores.

@vivelatino

No es cosa de "Ser políticamente correcto".

Se trata de promover o no la cultura de la violación.

De normalizar, o no, la violencia sexual hacia las mujeres.

Por que… total!! Podemos reírnos o hacer bromas de una violación.

No pasa nada. Nunca pasa nada. https://t.co/IISCd9zFx7 — Gabriel Garcia (@FGabrielGarciaM) March 14, 2022

@vivelatino ya no le den espacio a porquerías como estas https://t.co/BTJiQFQR8W — Erika Escobar (@Sweetgore17) March 14, 2022

El episodio titulado “Acoso” de La hora feliz se viralizó luego de una usuaria de TikTok, identificada como Sofía Díaz, denunciara que el comediante abusó de ella.

“Grabar este video es bastante complicado para mí, no sólo porque me voy a exponer públicamente sino porque voy a exponer a una persona pública […] Sé que no estoy sola, sé que tengo a mis hermanas, a las personas que me aman y por eso estoy haciendo este video, para que más niñas como yo no caigan con esta persona —Roberto Andrade—”.

De acuerdo con el testimonio de la joven, en 2019 acudió a un show prohibido del “Tío Rober” y al final del evento, el comediante se le acercó para preguntarle si quería un autógrafo y pedirle su usuario de Instagram.

“Yo soy del 2000 por lo tanto tenía 19 años y este señor en ese momento tenía 39 años […] Yo le dije que tenía 19 años y él me dijo que no importaba que —el usuario de Instagram— sólo era para conocernos […] Así que le pasé mi usuario de Instagram, me dio follow, le di follow back y ahí comenzó todo”, explicó Sofía Díaz.

“Me invitó un día a su casa a tomar unos mezcales para después ir a un show […] Yo pensé es una persona pública, más o menos sé quien es por lo que he escuchado de lo que hace y sí, lo voy a conocer. Accedí, llegué a su departamento y ahí comenzamos a salir”, agregó.

Díaz aseguró que muchos comediantes de la escena saben que Roberto Andrade hace ese tipo de cosas y, que aún siguen siendo sus amigos y colaboradores de trabajo. Para continuar su relato, la joven compartió que mientras salía con el “Tío Rober” hubo ocasiones en que le hacía comentarios en los que destacaba que muchas mujeres querrían mantener relaciones sexuales con él.

“Yo nunca tuve relaciones sexuales con ese señor y he ahí el problema, que yo no quise. Llegamos a su departamento -después de un show en Casa Comedy-, nos subimos, le pedí una playera para poderme acostar y cuando nos acostamos, volteó y me dijo ‘tú me habías prometido que hoy iba a pasar algo o me ibas a dejar tocarte’ a lo que yo respondí ‘que no quería’ […] No sabía cómo salir de esa situación, entonces ‘accedí’ a que me tocara porque él ya estaba muy molesto. Lo dejé y él vio que comencé a llorar y se enojó”, apuntó.

Por último, la joven aseguró que después de varios meses conviviendo con Roberto Andrade, ella se terminó alejando y aseguró que compartió su testimonio para que nadie más viva lo mismo con este sujeto.

Hasta el momento ni el comediante ni el festival Vive Latino se han pronunciado ante esta situación por lo que se desconoce si La hora feliz se presentará este fin de semana en la Carpa Casa Comedy.