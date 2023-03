Los partidos tienen que abrir la candidatura de 2024 a la sociedad civil: De Hoyos

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- El PRI, PAN y PRD, los partidos políticos que forman la alianza Va por México, deberán abrir sus puertas a las candidaturas ciudadanas si desean competir en las elecciones federales de 2024, afirmó Gustavo de Hoyos Walther, uno de los impulsores de esta coalición y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien esta mañana se apuntó como candidato a la Presidencia de la República.

Gustavo de Hoyos indicó que tal y como ocurrió en 2020, cuando la oposición trabajó para formar la alianza Va por México para hacer frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena, ahora él desde su posición de candidato hará todo lo posible para que los ciudadanos tengan una participación directa en la elección de los candidatos en 2024.

“Los vamos a abrir como si fueran un ostra, vamos a hacer que se abran a la sociedad civil, que la conformación de las candidaturas, la decisión de las mismas esté abierta a la sociedad civil, desde luego, respetando sus estatutos, dándoles el lugar que le corresponde a sus órganos de gobierno. Pero definitivamente, si quieren ser exitosos en términos electorales deben encontrar nuevos métodos, nuevas formas pero sí o sí tienen que reconocer la importancia de que la sociedad civil organizada, esa que marchó en noviembre en Reforma, esa marea rosa que sea parte principal, definitoria del proceso de la candidatura”.

El expresidente de la Coparmex aseguró que actualmente una gran parte de la sociedad está cansada de los políticos tradicionales y pide la participación de rostros nuevos, personas con las que se sientan identificadas.

Esta mañana, Gustavo de Hoyos anunció su candidatura presidencial para 2024. A través de un video compartido en sus redes sociales, el empresario dijo estar “hasta la madre de los políticos” por “incompetentes”, motivo por el cual, dijo, decidió alzar la mano para encabezar un proyecto ciudadano que aspire a la Presidencia en 2024.

De Hoyos enumeró tres puntos en el anuncio: candidatura, propuestas drásticas, y “ya nos toca”. En los tres videos explicó que es “inaceptable” que aproximadamente tres mil políticos tomen las decisiones para los más de 160 millones de mexicanos y mexicanas en el país.

En las propuestas drásticas, De Hoyos planteó mejorar los servicios de salud y educación en país, llegar a un nuevo acuerdo comercial y migratorio con Estados Unidos, y combatir la delincuencia.

Gustavo de Hoyos Walther junto con Claudio X. González Guajardo reunieron y pudieron concretar que tres de los partidos políticos más importantes del país, Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), se unieran en la coalición Va por México, anunciada públicamente en 2020.

A partir de la formación del bloque opositor, De Hoyos ha intentado hacer frente al Gobierno de Morena, con las trabas a la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, y con el movimiento “El INE no se toca”, que logró en febrero pasado conglomeran cientos de miles de personas en distintas plazas públicas del país.

En la entrevista, Gustavo de Hoyos afirmó que la falta de resultados ofrecidos por partidos y políticos desde hace varios sexenios lo llevaron a tomar la decisión impulsar su candidatura a la Presidencia de la República en 2024. El empresario indicó que “ya es tiempo de que una persona que no pertenezca a la vida partidaria dé un paso hacia adelante y se anime a participar”.

“Los resultados no me gustan, no me gustan los de antes, no me gustan los de ahora, he decidido dar un paso adelante y desde luego que no es fácil, es como subir el Everest sin botas, pero estoy convencido que llegó el momento de que uno de nosotros, y no lo digo en primera persona, sino alguien que no esté en la vida partidaria, dé este paso hacia adelante y se anime a participar”.