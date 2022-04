Líderes panistas sí votaron el domingo. Critican al CEN: falta liderazgo y agenda

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– Militantes de Acción Nacional lamentaron que, contrario a la postura tomada por el partido meses atrás, políticos del blanquiazul decidieron participar en la primera consulta de Revocación de Mandato. La decisión, coincidieron, es muestra de la falta de liderazgo y de la ausencia de una propuesta fuerte desde la oposición para responder a este ejercicio democrático inédito, en el que 15 millones 159 mil 323 de participantes refrendaron su apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Senador Damián Zepeda, y los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro, y Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, fueron los panistas con altos cargos que votaron en la consulta del 10 de abril. Los tres destacaron la importancia democrática del ejercicio, pese a que el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) acordó desde febrero que esta fuerza política no participaría en la Revocación para no validarla.

Pero no sólo fue el PAN. La misma postura la adoptaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), los cuales también pidieron a sus militantes ignorar la votación.

El llamado fue insuficiente. Este domingo, el Gobernador José Rosas Aispuro difundió en Twitter una foto participando en la Revocación de Mandato. Dijo que lo hizo para cumplir con su deber cívico y calificó a la consulta como un ejercicio democrático que “permite fortalecer la participación ciudadana”.

Cumpliendo con mi deber cívico y confiando plenamente en las instituciones, he participado este día en la #RevocaciónDeMandato

El mandatario de Quintana Roo también compartió una foto en redes del momento de su votación, con un discurso similar.

Como ellos, el expresidente del PAN, Damián Zepeda, se pronunció ese día en el mismo sentido. En entrevista exclusiva con SinEmbargo llamó a votar y calificó como una buena idea “que la ciudadanía tome la decisión de qué país va a tener en sus manos”. Dos días después, defendió su postura en el programa Los Periodistas —que se transmite en SinEmbargo Al Aire— y lamentó los llamados que se hicieron a no participar.

Adriana Dávila Fernández, exaspirante a liderar el PAN, consideró en entrevista que la participación de los panistas puede leerse como un llamado al partido para reflexionar en sus conflictos internos y apostar por una dirigencia más fuerte.

“Cuando hace falta liderazgo en la conducción de los partidos políticos pues lo que vemos es que las opiniones terminan siendo diversas. No creo que [la participación de los funcionarios] ahonde en las diferencias internas de Acción Nacional, lo que sí nos hace a toda la oposición es un llamado a la reflexión de los pasos que siguen para el fortalecimiento a las instituciones”.

La participación de un millón 63 mil 209 personas en la Revocación de Mandato que votó por terminar la administración de López Obrador, consideró la exsenadora Dávila Fernández, debería servirle a oposición para darse cuenta del llamado de la ciudadanía a los políticos para ser capaces de regresar a las calles, no conformarse con difundir posicionamientos en redes sociales y apostar por voces y perfiles “más fuertes”.

“Hay una gran coincidencia en que tendríamos obligatoriamente que tener una mejor conducción. Me refiero a que si hay compañeros que pensaban distinto en el proceso de Revocación de Mandato también tiene que ver con que el llamado no fue lo suficientemente fuerte, claro, contundente por parte de la dirigencia. Tiene que haber voces más fuertes en el liderazgo”, enfatizó.

En ello coincidió Gerardo Priego Tapia, quien el año pasado también buscó dirigir Acción Nacional; para él, el PAN y la alianza con el PRI y PRD mostraron “una oposición muy mediocre”.

“Si bien estaba prohibido hacer promoción de la Revocación —por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, los partidos debieron haber sido muchísimo más agresivos al denunciar todas las tropelías de López Obrador y su gente. Estaba prohibido promoverla, pero pudieron organizar a la oposición para que decidiera desde hace un año si le entraba o no, también convencer a la sociedad de no ir sin necesariamente promover el ejercicio. Como oposición no hicieron nada”, dijo el exdiputado, un abierto opositor a la gestión actual de Marko Cortés en el PAN.