Policías detienen a “El Contador”, relacionado con el ataque a Salvador Cabañas

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- Francisco N., relacionado con la agresión armada al futbolista Salvador Cabañas Ortega en 2010, fue detenido durante un operativo en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

En la detención se realizó esta mañana en la colonia Llano Redondo participaron policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), según reportaron medios nacionales.

El hombre, identificado como “El Contador”, fue detenido en 2010 y señalado por la extinta Policía Federal como encargado de distribuir droga en municipios del Estado de México. Además, ya había sido privado de la libertad por nueve años.

Además, autoridades lo identificaron como cómplice de “JJ”, quien disparó el 25 de enero de 2010 contra el futbolista mientras se encontraba en un bar de la Ciudad de México.

LA AGRESIÓN A CABAÑAS

Salvador Cabañas Ortega, figura de la selección paraguaya de futbol, ingresó al Bar Bar en la avenida Insurgentes de la capital el 25 de enero de 2010. El delantero guaraní llevaba más de 110 goles en el futbol mexicano y jugaría en el mundial de Sudáfrica.

“Yo entré muy tranquilo. Estuve un rato en el baño. Luego me apuntó. Me decía muchas cosas. Me dijo que yo tenía miedo. Yo le decía que no. Tenía la pistola en mi frente. Disparó”, contó después de recuperarse Cabañas Ortega.