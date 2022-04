Kate Del Castillo, Beto y Diego Cuevas estrenan la cinta Hunting Ava Bravo

La nueva producción de Kate del Castillo contará con música original del artista Chileno Beto Cuevas, exlíder de la banda La Ley, y su hijo Diego Cuevas; actualmente se encuentra disponible en EU pero se espera su llegada a México.

Por Berenice Bautista

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril (AP).- Kate del Castillo convocó al cantante chileno Beto Cuevas y a su hijo Diego para colaborar en la película de suspenso Hunting Ava Bravo, que la actriz mexicana coproduce y protagoniza.

La película, dirigida por Gary Auerbach y disponible actualmente en el servicio de streaming Roku en Estados Unidos, sigue a Ana Bravo, una sobreviviente de trata de personas que se ve amenazada por un millonario que se entretiene cazando cautivos en su finca remota en las montañas.

“Ella sabe que se puede sobrevivir”, dijo Del Castillo en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México. “Todo va a ser con la cabeza en una manera inteligente de pelear por su vida… Ella ya sobrevivió, y los que somos sobrevivientes sabemos que se puede”.

La cinta contó con la supervisión musical de Diego Cuevas mientras su padre, el exlíder de la banda de rock chilena La Ley, dio su voz a una canción.

Diego además escribió un par de canciones para la cinta y viajó a México para trabajar en una de ellas, “Volando alto”, con la artista mexicana Samantha Barrón.

“Siempre uno lo puede hacer a distancia, pero no hay nada como realmente llegar. Especialmente con Samantha, como ella es una artista tan real, líricamente, de lo que escribe, creo que fue esencial ir allá, viajar y hacerlo juntos”, dijo Cuevas en una entrevista por videollamada desde Santiago de Chile. “Escribimos una canción increíble… La historia de la canción representa de una manera directa la lucha que encausan hoy las mujeres en el mundo”.

La canción tiene una versión trap en la que colaboró con los artistas chilenos Ceaese, Killua97 y Poison Kid.

Beto Cuevas, en tanto, interpreta para el filme una canción original de Cole Porter de 1934, “Don’t Fence Me In”.

“En este caso me dediqué solamente a trabajar como cantante”, dijo el rockero igualmente desde Santiago, donde se presentó recientemente en concierto en el festival Lollapalooza. “He estado como volviendo a mi rol de frontman (vocalista líder). Incluso toco menos guitarra… ahora ya soy yo como instrumento musical, mi voz, y el público, y realmente lo aprecio mucho”.

Durante la entrevista, Diego se refirió a Beto por su nombre para marcar una distancia profesional, lo que su famoso padre tomó con cariño.

“Diego siempre me dice papá, pero yo lo entiendo, ahora estamos en un plan profesional. Yo entiendo que me diga Beto, y está bien”, dijo. “Yo lo entendí todo Dieguito, y me parece que está bien, yo lo respeto. Pero cuando quieras me dices papá”, agregó con humor.

Que Del Castillo produzca y protagonice una película que aborda el tema de la trata de personas no resulta para nada extraño. La actriz y activista ha aparecido en producciones sobre los feminicidios en México que incluyen la película Bordertown de 2017 y la obra teatral The Way She Spoke off-Broadway.

El mes pasado, recibió el premio anual Mujer Defensora de los Animales de PETA Latino. La organización la reconoció por su labor para poner fin a la violencia contra las mujeres y por su defensa de los animales, incluyendo con un llamado a SeaWorld para que ponga fin a la reproducción de delfines en cautiverio.

También ha ayudado a una clínica de esterilización de perros en Cancún, México y se ha manifestado en contra el especismo, una visión supremacista del mundo que coloca a la especie humana por encima de las otras.

“Uno lo hace por amor a los animales”, dijo Del Castillo. “Cuando te das cuenta que sí funciona, te mueres de la felicidad y hemos hecho muchas cosas… Ahorita estamos viendo los frutos de toda esa colaboración y me llena de orgullo que me den un reconocimiento”.