CLOSE UP ¬ Dante deposita la marca MC en Mariana, pero ni uno ni la otra despegan

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).– En un municipio con alto acceso a internet, y ante la baja aprobación de Luis Donaldo Colosio en Monterrey, Movimiento Ciudadano impulsó la candidatura de Mariana Rodríguez Cantú, una influencer perteneciente a la élite regiomontana y cercana al poder político a través de su esposo el Gobernador de Nuevo León Samuel García.

A dos semanas del arranque de campañas locales, hay un empate técnico con el priista Adrián de la Garza, un político veterano del grupo del exgobernador Rodrigo Medina (detenido por el caso KIA), que ya fue Alcalde de Monterrey y que estuvo detrás de las filtraciones sobre la secta NXVIM contra la candidata morenista Clara Luz Flores. La victoria de Mariana depende en gran medida del voto indeciso, el mismo que hizo ganar a García en 2021.

Ese año, en una espontánea historia de Instagram, como miles que ha compartido para sus 3.7 millones de seguidores, la influencer creó durante la campaña de Samuel uno de los principales símbolos del partido de Dante Delgado, unos tenis fosfo fosfo, así como la estrategia de pegar calcomanías en los vehículos para interactuar con los conductores.

Ahora, a sus 28 años para su propia campaña a la Alcaldía, mezcla redes sociales con pegoteos, juntas vecinales y recorridos en colonias.

Arropada por las consultoras de MC, Eu Zen y Badabun, su propio sello es la pegajosa canción “Monterrey querido” que ella canta y un rostro sonriente anaranjado con dos M como ojos, rostro que refleja su habilidad con el marketing y los formatos para conectar con los jóvenes. En las calles, la mayoría busca tomarse una selfie con ella y etiquetarla en su publicación para que, con suerte, Mariana la comparta en sus stories de Instagram o Facebook, donde suele dirigirse hacia sus followers.

“Es esta gran influencer que tiene nociones muy claras y muy atinadas sobre cómo funcionan las redes sociales, cómo posicionar un mensaje, cómo manejar su imagen en ese mismo ámbito. Como decisión de partido tiene toda la lógica meter a Mariana Rodríguez a la palestra política. Ahora bien, lo que no tenemos idea y eso es una gran incógnita es cómo se configura la ambición y proyecto político de Mariana Rodríguez como persona. Al mismo tiempo, no pueden construir discurso de continuidad muy sólido con Luis Donaldo Colosio porque fue de los Alcaldes peor evaluados en el área metropolitana de Monterrey”, dijo el analista Luis Mendoza, autor del perfil de Mariana Rodríguez publicado en la revista Gatopardo.

Esta semana, Mariana estuvo en entrevista con María Julia, una de las conductoras más conocidas en la zona metropolitana de Monterrey, una ciudad industrial con importancia a nivel nacional, pero acechada por la inseguridad, las desapariciones de mujeres y la urgencia de una correcta gestión del agua y mejora en la calidad del aire. En la charla televisiva expuso frente al electorado regio que se ha enfocado en una campaña de propuestas sobre seguridad, mujeres, emprendedores, niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, contaminación y futuro.

–¿Por qué te decidiste a participar y, sobre todo, por qué por Monterrey? Pero la respuesta auténtica, la verdadera, no la respuesta política –le preguntó la conductora de Telediario.

–Cuando empezamos a platicar de los planes a futuro de Monterrey, Luis Donaldo Colosio nos dijo que quería el Senado y que él ya no quería la reelección en Monterrey. A mí se me prendió el foco y dije la verdad es que Monterrey es super importante en el estado y en el país. Es la capital de nuestro estado y tiene muchas cosas buenas, pero también muchas áreas de oportunidad. La verdad es que yo no me veía legislando y haciendo leyes. A mí me gusta ser más ejecutiva, resolver. Entonces yo fui la que levanté la mano y dije yo quiero Monterrey. Encuestamos y la verdad es que nos iba muy bien en una encuesta que hicimos interna, y tomé la decisión.