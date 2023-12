VIDEO: Periodistas exponen los dos tipos de la derecha, la de Fox y la de Rodríguez

Vicente Fox y Mariana Rodríguez. Se trata de dos personajes muy parecidos. Él explotó las botas, ella los tenis “fosfo”. En esta entrega de VERSUS, cinco periodistas escudriñan lo que hay detrás del enfrentamiento entre expresidente y la influencer.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Vicente Fox volvió a protagonizar otro escándalo luego de sus expresiones misóginas contra la influencer Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, Gobernador con licencia de Nuevo León, a quien llamó “dama de compañia”, un episodio que de fondo esconde la disputa entre dos tipos de derecha de cara al proceso presidencial de 2024.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez expusieron los perfiles tanto de Rodríguez como de Fox, quienes guardan algunas similitudes.

Fue Buentello quien inició el debate señalando que estos mensajes misóginos se dan en un contexto de molestia hacia Movimiento Ciudadano porque no se ha sumado al Frente Amplio por México, que integran el PAN, partido del expresidente, así como el PRI.

Daniela Barragán expuso a su vez que se trata de personajes muy parecidos: “me llamó mucho la atención cómo Samuel García empieza su campaña yendo a la Basílica, y ¿quién empezó su primer día como Presidente de la misma manera, agradeciendo o más bien apelando al fervor católico que hay en México? Vicente Fox”.

“¿Quiénes han hecho de las redes sociales uno de sus máximos reflectores, que se han sabido, incluso, comercializar en redes sociales? Un Vicente Fox y una Mariana Rodríguez. Creo que estamos hablando de personajes, no sé si Vicente Fox un influencer tal cual, pero sí personajes que tiene mucha influencia en redes sociales”, añadió.

Las periodistas coincidieron en que ambos personajes buscan llamar la atención a través de las plataformas digitales, y utilizar esta atención en su favor, por lo que incluso no han puesto límites entre lo público y lo privado.

“Mariana es el síntoma, digamos, de una enfermedad que padece la sociedad, sobre todo regiomontana, creo que Mariana como Fox tienen este entendimiento de la vida en el que no hay límites entre lo público y lo privado, y han usado lo público para fines privados. Son esta cúpula empresarial que, justo, creen que el Gobierno está para servirle a los empresarios”, expresó Luisa Cantú, por su parte.

Respecto a las declaraciones del expresidente contra la influencer, Barragán recordó que no es la primera vez que hace este tipo de expresiones. “Lo de Fox sí llama mucho la atención porque, se le baja la cuenta, pero no es como el primer comentario que lanzó, creo que siempre se menospreció cómo le hablaba a Claudia Shienbaum, diciendo ‘esta judía’, que era extranjera, que hablara de su origen, que si sí era mexicana o no”.

Mientras que Meme Yamel también se refirió a los momentos en que Rodríguez no se asumía como feminista, y lo hizo hasta que su esposo llegó a la gubernatura de Nuevo León. “Mariana Rodríguez ha tenido, ella solita, momentos con el tema de la violencia de género antes de convertirse en, como tal, en esposa de Samuel, incluso de ser esposa del Gobernador y de más, Mariana no se definía como feminista. Incluso, ella decía ‘yo no soy feminista’ y se mantenía muy aislada de estas causas de género”, dijo.

Por ello, Barragán consideró que “Mariana Rodríguez se enfrenta a un personaje [Fox] muy similar a ella, en cuestiones generalizadas”, incluso dijo que “Mariana vive con un miniFox, por el tema de la pierna [cuando Samuel le reclamó que se le veía unha pierna], por decir sólo un ejemplo”, lo que está suscitando un choque. “Si están teniendo este choque es porque son muy, muy parecidos [Mariana y Fox]”, añadió.

En este sentido, Yamel dijo que las parejas que conforman Vicente Fox con Martha Sahagún y Samuel García con Mariana Rodriguez, “son parejas similares de generaciones distintas”. Por ello, Barragán reiteró que ambos personajes son muy similares e “hipócritas”.

“A los dos los considero muy hipócritas, muy, muy falsos, porque son personajes que saben trabajar y construir historias. Por ejemplo, Vicente Fox se maneja de que es pobre, de que vive al día luego de que AMLO le quitó su pensión, luego vemos que no (…) pero los negocios de sus empresas y de su familia continúan siendo muy fructíferos”, dijo.

“Lo de Mariana ahorita es la feminista herida, pero hay un dato que a mí me estremeció (…) y dice ‘yo estuve con las madres víctimas de feminicidio’, que es un gran pendiente que deja Samuel en su caprichito de ser candidato presidencial”, agregó Barragán.

En tanto, Buentello opinó que la participación de Fox en las redes sociales hicieron que fuera como una especie de jefe de campaña de Xóchitl Gálvez, lo que también reveló la esencia del Partido Acción Nacional (PAN). “Es Fox el principal, jefe de campaña, realmente es el que revela cuál el es la esencia [del Frente Amplio por México]”.

Aunque esto último, para la también conductora de Café y Noticias, programa que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, hizo que el exmandatario se convirtiera en una molestia para el partido blanquiazul, por lo que la censura que recibió en redes sociales por los comentarios contra Mariana, le benefició a Gálvez.

“El asunto central, creo, en todo esto es cómo al final de cuentas terminan haciéndole un favor a la misma Xóchitl y al PAN, Fox venía siendo ya una carga, con sus mensajes con faltas de ortografía, sus mensajes sin sentido, lo que también preocupa”, dijo Barragán, quien reiteró que Fox y Rodríguez son muy similares. “Son muy parecidos, uno explotó las botas y otra está explotando los tenis fosfo”.

Para concluir, Cantú enfatizó que hay que tener presente que Samuel y Mariana “capitalizan muy bien la atención y esa reputación de emprendedores y de buena relación, digamos, con las trasnacionales y con la industria del empresariado, para fines de negocios, tal cual, personales. Ahí no sólo es ver cómo sale su campaña sino que hace con ella para su beneficio personal”.

Adriana, Dani, Luisa, Meme y Perla https://www.sinembargo.mx/author/adriana-dani-luisa-meme-perla VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez, quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.