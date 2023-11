VIDEO: ¿Cómo será ahora el nexo político Sheinbaum-Ebrard? Periodistas lo analizan

En este capítulo de “VERSUS”, Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel, Luisa Cantú y Perla Velázquez debatieron sobre el nexo político que sostendrán Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard luego que el excanciller anunciara que se queda en Morena.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- La relación entre Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena a la Presidencia de la República, y Marcelo Ebrard Casaubón vive un momento crucial luego de que el excanciller anunciara esta semana que no dejará el partido tras no haber resultado ganador en la encuesta interna. El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México confirmó, además, que su organización El camino por México seguirá, así como sus aspiraciones presidenciales para el proceso de 2030.

Las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel, Luisa Cantú y Perla Velázquez repasaron esta semana en “VERSUS”, programa que se transmite en Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, los retos que tendrá Claudia Sheibaum en frente tras el posicionamiento de Marcelo Ebrard y coincidieron que la precandidata deberá manejarse con cuidado para evitar una fractura en Morena.

Las periodistas coincidieron en que Marcelo Ebrard puede convertirse en “una olla de presión” para Claudia Sheinbaum, pues permanentemente estará “amenazando” con irse de Morena y obtener algunos beneficios dentro del partido.

Al respecto, Daniela Barragán indicó que la permanencia de Ebrard en el partido podría ser considerado como un logro para Claudia Sheinbaum, pero recalcó, que su presencia podría generarle problemas más adelante.

“Lo de Claudia digamos por un lado, creo que podría ser un logro, uno de sus primeros logros ya como la figura del bastón de mando porque la principal posibilidad de fractura era esa, la de Marcelo, entonces logra que se quede, no sabemos porque, ya los detalló el mismo Marcelo el entendimiento fue directo hubo una serie de conversaciones de la que no sabemos que se habló, que ese pacto que se dio a cambio, pero creo que Marcelo no va a durar mucho tiempo con ese con ese acuerdo político porque pues es como una especie de chantaje del triunfo, no de decirle si ganaste, pero con esto y lo vemos con su hojita de la Comisión de honestidad y justicia. Entonces es una especie de decirle sí Claudia si ganaste, pero no, pero está esto y esto es lo que yo no te voy a dejar que olvides”.

La comunicadora insistió en que el excanciller no solo buscará el beneficio propio, sino también el de sus allegados, lo que lo convertirá en una “amenaza”.

“No sé si en el asunto de procurar la unidad de evitar esa fractura que era la mayor que es la que representaba Marcelo pues al contrario se haya ganado o se haya acercado a una persona que es como una olla exprés, una olla de presión que está que va a estar permanentemente amenazando con un berrinche más para irse o para obtener ciertas cuestiones. Él dice que no solamente quiere puestos para él, sino para su equipo más cercano. Entonces sí ve como ahí un tema para Claudia que logra detener la fractura que se veía allá inminente, pero pues se queda con una amenaza que está reiterándosele a cada rato”.

Por su parte, Adriana Buentello indicó que Marcelo Ebrard alargó hasta el último momento su decisión sobre si se quedaba o abandonaba el partido pues estaba en negociaciones con Dante Delgado y Movimiento Ciudadano.

“Marcelo Ebrard estaba negociando con Dante. Yo creo que eso es un hecho. Yo creo que lo vimos en diferentes momentos acercarse también a Dante incluso algunos personajes de Movimiento Ciudadano hablar bien del propio Marcelo y en la conferencia yo siento que se echó de cabeza solito porque ha estado en las entrevistas que ha dado, en los medios en los últimos días reiterando, ‘no, yo, mis convicciones. Yo no me iba a ir de Morena, yo me iba a ir a mi casa’ y eso no es cierto, aquí, digo textualmente, para que chequemos cuál es el fraseo exacto que da, Marcelo Ebrard en la conferencia porque en un momento sí dice que no se pensaba ir, que cuál sería la congruencia y en otra parte dice ‘si yo hubiera querido registrarme en Movimiento Ciudadano lo podría yo haber hecho pero no estuvo en mi pensamiento hacerlo hasta no estar claro o tomar una decisión sobre ese respecto hasta no tener claro qué es lo que Morena iba a hacer’, o sea, hasta pero ya con ese fraseo es sí lo estaba contemplando”.

La periodista señaló que Ebrard también estaba esperando los resultados de la encuesta de Morena en la Ciudad de México para tomar una decisión, pues dijo, una posible victoria de Omar García Harfuch, un personaje allegado a Claudia Sheinbaum, no le hubiera caído nada bien.

“Además estaba esperando una decisión importante en el caso de la Ciudad de México en la designación de alguien como Omar García Harfuch, creo que hubiera generado un descontento muy fuerte en las bases o en lo que le llaman ‘los puros’ de Morena porque de por sí el proceso interno Morena para designar al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación ya estaba muy cuestionado con este tema de Ebrard aunque también, pues lo ven como un traidor, pero había ahí un tema que me parecía muy complicado de manejar y que estaba esperando estos tiempos”.

Buentello reiteró que Claudia Sheinbaum tendrá que cuidarse las espaldas, pues al adelantarse a los tiempos Ebrard comenzará a construir su propio proyecto dentro de Morena.

“Ahora falta ver también, cómo va a manejarlo Claudia Sheinbaum porque me parece que ese es el tema más complejo para construir el proyecto y que vienen muchos retos”.

En su intervención, Luisa Cantú mencionó que pese lo dicho por Marcelo, al final sí terminó sometiéndose a Claudia Sheinbaum, sin embargo, dijo, continúa desafiando al partido y mostrando actos de rebeldía al hablar con medio de comunicación y periodistas que están en contra de la Cuarta Transformación.

“Yo creo que sí, pero justo busca posicionar que no, de hecho justo el análisis de sus fraseos es bien interesante. Primero después de esta conferencia, lo primero que hace es un carrusel de medios de comunicación, enemigos de la 4T. Y lo primero que hace otra vez es ir con López-Dóriga y posicionar ahí algunos puntos clave no desde ahí a mí me parece que es sigue como en su necedad, como se dice coloquialmente montado en su macho, y lo primero que dice es ‘yo no soy ningún traidor’, como que trata de posicionar eso, ‘yo no me iba a ir, no soy ningún traidor’, como un poco tratando de mitigar esto que se ha dicho de él y después justo dice cosas interesantes, dice, ‘la vi en una actitud política sensata, admitiendo estas malas prácticas, no me estaban diciendo, sométete’. Entonces es ‘ah, no me sometí, me admitieron que yo tenía razón’, pero lo primero que sale a decir es esto, ‘no es ningún sometimiento, es me dieron la razón’, por eso esta foto tan insistente el papelito”.

Cantú indicó que el anuncio de Ebrard sobre sus aspiraciones políticas rumbo a 2030 es más bien “una forma de no lastimar su ego”.

En tanto, Meme Yamel señaló que el caso de Marcelo es emblemático porque conforme fue alargando su posicionamiento se fue desinflando.

Pese a la debacle de Ebrard, la periodista aseguró que sus acciones generaron un daño al interior de Morena pues varios de sus simpatizantes, en su mayoría legisladoras, rompieron con el partido para buscar candidaturas.

“Digamos que la figura de Marcelo como tal fue perdiendo poder sobre todo tomando en cuenta que él anuncia que va por el 2030, pero el daño sí está hecho, ya hay un daño y eso es visible y es irremediable, ¿cuál es el daño? legisladoras simpatizantes de Marcelo Ebrard rompen con el partido para buscar candidaturas, literalmente renunciaron son sobre todo senadoras”.

Finalmente, la periodista también mencionó que el excanciller decidió no unirse a Movimiento Ciudadano, pues no tenía garantizada la candidatura y tendría que someterse a otro proceso de selección.

“Marcelo para irse a Movimiento Ciudadano no sería tonto, políticamente hablando, ¿arriesgarte a irte a otro partido cuando ni siquiera tienes garantizada la candidatura?, no tendría futuro”.

