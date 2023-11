ENTREVISTA | Marcelo ya piensa en 2030, debe verse en el espejo de Monreal: Noroña

El Diputado Gerardo Fernández Noroña sostuvo en entrevista con “Los Periodistas” que Marcelo Ebrard está obligado a alzarle la mano formalmente a Claudia Sheinbaum, “sino lo hace sería otro error porque entonces no estaría reconociendo su yerro”.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard “se sigue equivocando al decir que contenderá por la Presidencia en 20230 cuando todavía no llegamos a 2024”, lamentó en entrevista el Diputado Gerardo Fernández Noroña, uno de los contendientes más votados en el proceso interno presidencial de Morena, al referirse a la postura adoptada este lunes por el excanciller, quien después de semanas de distanciamiento con Claudia Sheinbuam Pardo, Coordinadora Nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, anunció que seguirá en el movimiento.

“Yo pensaba que Marcelo tenía una estatura política muy grande y si la tenía la tiró por la ventana porque se empequeñeció terriblemente. Me parece que él está obligado a alzarle la mano formalmente a Claudia Sheinbaum, sino lo hace sería otro error porque entonces no estaría reconociendo su yerro”, señaló Fernández Noroña en “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El Diputado por el PT también advirtió que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe verse en el espejo del Senador Ricardo Monreal, cuyas posturas antagónicas con el movimiento lo relegaron dentro de la Cuarta Transformación como demostraron las encuestas que definieron la candidatura presidencial del oficialismo en las cuales se colocó en el último lugar, incluso rebasado con el Senador del Partido Verde, Manuel Velasco, un reciente aliado de Morena.

“De Marcelo no se esperaba una respuesta como la que se dio, entonces él tiene que madurar, tiene que corregir, es una cosa que a mí me pareció obvia, no sé si a él le pareció obvia, entonces si no corrige pues mala tarde para él, seguirá contribuyendo dentro del movimiento, pero esta meta que se ha fijado (de ir por la presidencia en 2030) ya muy tempranamente, pues se le pone todavía más difícil, que se vea en el espejo de Monreal”, alertó.

Este lunes, Marcelo Ebrard anunció —después de semanas de aplazar su postura— que se queda en Morena: “¿Por qué habría de dejar tirado lo que trabajamos 23 años?”, argumentó. También dijo que ha estado dialogando con Claudia Sheinbaum, pero dejó en claro que no ha hecho contacto con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado. Aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no participó en lo que llamó “entendimiento”, es decir, un acuerdo con la virtual candidata presidencial de la izquierda.

“No consideré conveniente, no me pareció cambiar de posición. Respeto profundamente a Movimiento Ciudadano pero ellos tienen otra postura”, sostuvo después de meses de rumores de que buscaría la Presidencia por otra fuerza política. “Siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la Presidencia porque creo que puedo hacer la diferencia y en eso nunca voy a cambiar. Entiendo que hoy las circunstancias no son para eso, pero no voy a desistir de ese objetivo”.

Noroña sostuvo que ante el fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que rechazó repetir su proceso interno presidencial, aún cuando reconoció que se dieron irregularidades, Marcelo Ebrard realmente no tenía muchas opciones. “Reconoce lo que todos vimos, los problemas que se presentaron, prácticas que no deben estar en el movimiento, pero a la hora de reconocer el triunfo de Claudia ni modo que se lo regatees, no es correcto, no te da la seriedad, la solidez que uno debe tener con el movimiento”.

Al respecto, Noroña reconoció que Marcelo Ebrard se magenta dentro del movimiento, aunque cuestionó que se asuma como una segunda fuerza dentro de la 4T, además lamentó que en su mensaje haya sido contra otros cuadros dentro del partido.

“Marcelo puede contribuir, puede rehacer el camino, puede volver a construir un espacio dentro del movimiento, claro que puede, pero parte de que reconozca, no es por que te pida disculpas, pero tienes que reconocer cuando metiste la pata. Como dice el compañero Presidente, ‘se vale meter la pata y la sacas’, pero si confías en que encima de que cometiste un error dices que los que nos equivocamos fuimos el resto pues está complicado”, refirió.

El Diputado indicó que el próximo 19 de noviembre se firmará el acuerdo Morena, PT, Verde, nacional, pues el día 20 iniciará la precampaña. En ese sentido, indicó que Marcelo tiene en cualquier momento condiciones para hacer un acto simbólico importante para levantarle la mano a Claudia Sheinbaum, algo que no ha hecho a la fecha. “Sin o lo hace yo creo que se equivocaría políticamente, creo que generaría todavía más resistencias dentro del movimiento”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado