Terrenos donados y negocios inmobiliarios. Esto reporta el candidato del PRI-PAN-PRD

Empresario y político, Manolo Jiménez es el candidato puntero en Coahuila. Aunque ahora representa al PRD y al PAN en la alianza Va por México, su priismo de carrera guarda la cercanía con Riquelme y Moreira.

Este es Manolo Jiménez Salinas, candidato de PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Coahuila, según su declaración patrimonial.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- Las donaciones de bienes y los negocios inmobiliarios conforman el patrimonio de Manolo Jiménez Salinas, candidato de la alianza Va por México, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) para gobernar Coahuila.

Se trata de un joven de 38 años, cercano al actual Gobernador Miguel Riquelme y al exgobernador y actual Secretario General del PRI, Rubén Moreira. Es, hasta el momento, el puntero en las encuestas por encima de Armando Guadiana, de Morena, y Ricardo Mejía Berdeja, del PT.

Su edad no ha sido impedimento para forjar un currículum y una lista de bienes. Manolo Jiménez guarda ciertas similitudes con su compañera de partido, la candidata por la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral.

Ambos, apenas saliendo de la adolescencia, se afiliaron al PRI. Manolo Jiménez lo hace a los 20 años. Ambos, también, tienen propiedades gracias a donaciones: el coahuilense posee dos.

La declaración patrimonial de Manolo Jiménez está disponible en la página del Instituto Electoral de Coahuila. En el documento expone sus ingresos, sus propiedades y sus posibles conflictos de interés.

Para 2021, Manolo Jiménez declaró tener un ingreso anual de 2 millones 139 mil 300 pesos provenientes de la empresa Jisa Bienes Raíces (535 mil 046 pesos) como integrante del Consejo de Administración, y de su trabajo en el Municipio de Saltillo, Coahuila (1 millón 604 mil 254 pesos).

SinEmbargo publicó en días pasados que cuando Manolo Jiménez era el Alcalde de Saltillo (enero 2018-diciembre 2021), la Dirección de Desarrollo Urbano de su administración municipal otorgó licencias de construcción y autorizaciones a Jisa Bienes Raíces, empresa en la que participa su padre Manuel Jiménez Flores y también él, como constata su propia declaración patrimonial.

También fueron beneficiadas con permisos municipales en ese periodo otra firma de su padre, Verjip Constructores Inmobiliarias, y la de su tío, Jiménez Bienes Raíces, con las que Jisa comparte el desarrollo de dos fraccionamientos residenciales: el “Bosques de las Lomas”, al sur de Saltillo, y “El Álamo”, respectivamente.

Y hay más empresas en la lista de sus posibles conflictos de interés; además de Jisa están Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios Dimasa SAPI de CV; Emmar Properties SAPI de CV y Jica Property SAPI de CV.

Luego está la lista de sus Bienes Inmuebles en la que hay terrenos donados y casas adquiridas a créditos.

Los de mayor antigüedad en su poder son los terrenos. Se trata de dos que están continuos: los dos los recibió el 16 de noviembre de 2011 y están ubicados en Avenida Chalcatzingo M.XIX Lote 5A y Lote 5, en Saltillo, Coahuila.

Luego, el 29 de enero de 2013, adquirió su primera casa a través de un crédito hipotecario en Villa Toscana 299, Saltillo, Coahuila.

Y un año después, el 10 de octubre de 2014, con un crédito Infonavit, se hizo de otra casa en Castaño 585, también en Saltillo.

De acuerdo con los años de adquisición, para sus 30 años de edad, Jiménez ya tenía dos terrenos y dos casas a su nombre.

Entre los otros datos que agregó son que no tiene bienes en el extranjero; tiene bienes a través de una persona moral pero con el 15 por ciento de las acciones; no tiene cuentas en el extranjero y que en su hogar no hay más ingresos que el suyo.

La más reciente encuesta de Reforma, publicada el pasado 4 de mayo, coloca a Manolo Jiménez como el candidato con mayor intención de voto, en comparación con el aspirante Armando Guadiana, de Morena.

El sondeo estatal realizado en abril reveló que Manolo Jiménez lidera las preferencias electorales por 21 puntos porcentuales, pues se sitúa con 51 por ciento; mientras que Armando Guadiana se posiciona como segundo, con 30 por ciento, tres menos que el mes pasado. Más atrás está Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), con 14 por ciento; y en cuarto, Lenin Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con cinco por ciento.

De las personas encuestadas, el 45 por ciento consideró que el priista ha tenido mejores propuestas de campaña, mientras que en segundo puesto está el morenista con 21 por ciento; y en tercero Ricardo Mejía con 11.

En el rubro de opinión, el ejercicio publicado por dicho periódico arrojó que el 62 por ciento de las personas encuestadas coincidieron en una muy buena o buena opinión sobre el aspirante del PRI, el 23 por ciento tuvo una opinión mala o muy mala, y sólo el cinco por ciento no lo conoce.

