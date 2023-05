Un profesor de Florida rompe el récord de mayor tiempo viviendo bajo el agua: 74 días

CAYO LARGO, Florida, EU (AP) — Un profesor universitario batió el fin de semana el récord de mayor tiempo viviendo bajo el agua sin despresurizarse en un alojamiento para submarinistas de los Cayos de Florida.

El día 74 de residencia de Joseph Dituri en el Jules’ Undersea Lodge, situado en el fondo de una laguna de nueve metros (30 pies) de profundidad en Cayo Largo, no fue muy diferente de sus días anteriores allí desde que se sumergió el 1 de marzo.

El récord anterior, de 73 días, dos horas y 34 minutos, lo establecieron dos profesores de Tennessee —Bruce Cantrell y Jessica Fain— en el mismo lugar en 2014.

Today I broke the world record for living underwater. The curiosity for discovery has led me here. My goal from day 1 has been to inspire generations to come, interview scientists who study life undersea and learn how the human body functions in extreme environments.

— Joseph Dituri, Ph.D. (@drdeepsea) May 14, 2023