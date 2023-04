Robot explorador chino encuentra indicios de presencia de agua en dunas de Marte

Por Marcia Dunn

Cabo Cañaveral, Florida, EU, 28 de abril (AP).— El agua podría ser más generalizada y más reciente en Marte de lo que se pensaba, según las observaciones de las dunas de arena marcianas realizadas por el explorador chino.

El hallazgo pone de relieve la existencia de nuevas zonas potencialmente fértiles en las regiones más cálidas de Marte, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la existencia de vida, aunque son necesarios más estudios.

La noticia del viernes llega días después que los responsables de la misión reconocieron que el rover Zhurong aún no se ha despertado desde que entró en hibernación durante el invierno marciano hace casi un año.

Según Zhang Rongqiao, diseñador jefe de la misión, es probable que sus paneles solares estén cubiertos de polvo, lo que ahogaría su fuente de energía y posiblemente impediría que el vehículo volviera a funcionar.

So China's Zhurong rover is probably dust, but

a bunch of images from the rover's expedition are now accessible online via China's lunar and planetary data release system. H/T @SegerYu https://t.co/A1pEa3zfzr pic.twitter.com/jZy9vhjfaA

— Andrew Jones (@AJ_FI) April 28, 2023