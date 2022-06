ENTREVISTA | Ni en 2000 sufríamos una tormenta similar, alerta César Camacho Quiroz

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha enfrentado ninguna crisis como la actual, “ni siquiera la del 2000, cuando perdimos la Presidencia de la República porque tenemos menos representantes populares que nunca y tenemos una situación adversa en el ambiente político”, analizó César Camacho Quiroz, quien dirigió el tricolor de 2012 a 2015, cuando esta fuerza política regresó al poder de la mano de Enrique Peña Nieto.

“A este país le hace falta una oposición no sólo digna, sino eficaz, con planteamientos atractivos, inteligentes, construidos a partir del diagnóstico de la realidad que sólo puede hacer un partido profesional. A este régimen le hace falta que haya actores distintos que no sólo sepan decir no, sino por qué no“, comentó en entrevista Camacho Quiroz, quien además gobernó el Estado de México (1992-1995), bastión priista que el próximo año tendrá elecciones, y en la cual el PRI se prevé que entregue su candidatura al PAN.