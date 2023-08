El Presidente pide revisar facultades del INE y TEPJF para que no se afecten derechos

El mandatario señaló que la revisión ayudará a que ambos organismos no “invadan” facultades de otros poderes.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana revisar las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que haya más libertad de expresión, luego de que lo sancionaran por violencia política de género por sus declaraciones sobre la Senadora Xóchitl Gálvez.

Desde Palacio Nacional, consideró que se debería realizar una revisión “con mucha seriedad” del INE y del TEPJF “para que no se afecten derechos y no se invadan facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, derecho de manifestación, que no se limite a nadie, el expresarse, manifestarse”.

“Garantizar la libertad y como se decía en la época de los neoliberales: la prensa se regula con la prensa. No ejercer censura”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Además, arremetió en contra del Poder Judicial al llamarlo “reducto para mantener el sistema oligárquico”.

“Falta limpiar de corrupción el Poder Judicial. Ahí es un reducto para mantener el sistema oligárquico, que no avance la democracia. El Poder Judicial ayuda a las minorías y al conservadurismo”, afirmó López Obrador.

Asimismo, reiteró su deseo de renovación del Poder Judicial, en el que jueces y juezas, magistrados y magistradas, sean elegidos y elegidas por votación popular.

#ConferenciaPresidente | Lunes 14 de agosto de 2023. https://t.co/ipyBy7eDWa — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 14, 2023

“Eso va a requerir de una reforma constitucional y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional, se necesita una mayoría calificada; es decir, no es mayoría simple, se necesita contar con dos terceras partes de los votos”, aclaró.

“¿Quién va a decidir esto? El pueblo porque va a haber elecciones y no es nada más votar por los candidatos o votar por los partidos. Es fundamentalmente votar por el proyecto de Nación”, finalizó.

LA DECISIÓN DEL JUEZ

El pasado 7 de agosto, un Juez federal ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros funcionarios cesar sus expresiones “de malicia” y discursos de odio contra Xóchitl Gálvez, Senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, concedió la suspensión provisional para la legisladora panista, quien promovió un recurso de amparo el pasado 18 de julio, días después de que el Presidente López Obrador revelara datos sobre ingresos empresariales de Gálvez Ruiz durante una conferencia de prensa matutina.

“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo manifestaciones, con malicia efectiva en todas las señales de la Presidencia de la República y redes sociales de las autoridades responsables”, puso el Juez en su resolución.

Dicha orden también incluye la eliminación de las publicaciones referidas como actos reclamados; así como también para páginas de Internet y todas las redes sociales, sobre todo Facebook y YouTube, y de las transmisiones de las conferencias matutinas donde se refieran las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales que aluden a Xóchitl Gálvez.

El Juez explicó que el litigio presentado por la panista refiere a la defensa por su derecho al honor, la dignidad y la vida privada, frente a un ente como el Estado que difundió información que legalmente dio de estar resguardada.