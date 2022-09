Ampliar permanencia de Fuerzas Armadas en las calles sólo aumentará violencia: Creel

La iniciativa provocó la “suspensión temporal” de la coalición Va por México, pues el PAN y el PRD consideran que con el proyecto legislativo priista se camina hacia la militarización del país.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que iniciativa impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre la ampliación de la permanencia de la Guardia Nacional, y por tanto, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las calles sólo aumentaría la violencia en el país.

“Esta situación que nos ha llevado a una serie de tropiezos en materia de seguridad pública porque a mayor despliegue de fuerzas de lo que se denomina la Fuerza Armada permanente, se ha venido incrementando la violencia”, señaló Creel Miranda.

En la Sala de Prensa del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde Creel realizó la conferencia de prensa, reiteró su postura. “Por supuesto que estamos en total desacuerdo, y esto también es a título personal, de la prórroga, nos parece un sinsentido, nos parece que es el prorrogar la inconstitucionalidad de las Fuerzas Armadas”, dijo.

“El artículo quinto transitorio está incumplido, no se cumple con el principio de subordinación, no se cumple con el principio de complementariedad, no se cumple con el principio de fiscalización, no se cumple con el principio de reglamentación y de extra ordenariedad”, argumentó.

Ante la posibilidad de la ruptura de la alianza Va por México, el Diputado panista se mantuvo al margen, ya que no quiso opinar hasta que hubiera una decisión por parte del PRI. “No quiero yo anticiparme a los hechos, sería una falta de respeto a los diputados y diputadas, vamos a ver qué es lo que nos dicen cada uno de ellos, quiero escuchar los argumentos. La Comisión Permanente del partido ha establecido que vamos nosotros a esperar a que se dé el resultado final por parte del Congreso. Entonces hasta que eso no ocurra ya tomaremos, entonces, una resolución en consecuencia con lo que ocurra”.

Este 13 de septiembre, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la polémica iniciativa de reforma para que se amplíe la participación de las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad hasta 2029 y no hasta 2028, como se había propuesto al inicio, por lo que se envió el dictamen a la Mesa Directiva para que se le dé lectura por la tarde en el pleno y mañana se proceda a su discusión.

La iniciativa provocó la “suspensión temporal” de la coalición Va por México, pues el PAN y el PRD consideran que con el proyecto legislativo priista se camina hacia la militarización del país.

Días después, las dirigencias del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática hicieron un llamado a los legisladores del tricolor a retirar y votar en contra de la propuesta de reforma.