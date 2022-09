AMLO celebra avance de la iniciativa sobre Fuerzas Armadas; confía en su aprobación

Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la polémica iniciativa de reforma para que se amplíe la participación de las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad hasta 2029 y no hasta 2018, como se había propuesto al inicio, por lo que el dictamen será discutido hoy en el pleno.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la mañana de este miércoles que ayer haya avanzado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la polémica iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2029. También expresó su confianza en que hoy pueda ser aprobada por el pleno después de su discusión.

“Creo que están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable. Los felicito aunque no le guste a nuestros adversarios, a los conservadores corruptos, pero es actuar de manera responsable porque se trata de garantizar la paz, la tranquilidad en el país. Es enfrentar el problema de la seguridad pública utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado. Es utilizar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos que es el derecho a la vida”, dijo.

Desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que la aprobación del proyecto para que el Ejército y la Marina ayuden en garantizar la paz y la tranquilidad, “pues es no sólo un deber, es una dicha enorme para un legislador”.

“Solamente los retrógradas, facciosos, corruptos que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes -ya no mandan, ahora manda el pueblo-, son los únicos que están obnubilados, segados, una actitud irracional”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que “ellos son admiradores de fascistas, son partidarios de la mano dura, practicantes, no teóricos de represiones, de torturas, de masacres, de graves violaciones a derechos humanos y ahora quieren aparentar que son paladines de la libertad y de la defensa de los derechos humanos”.

“Entonces ojalá y se apruebe esta reforma y felicito a los legisladores que están haciendo esta promoción y es para que todo el mundo sepa de qué se trata. Logramos que se creara la Guardia Nacional con el respaldo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina para constituir esta corporación y sustituir la Policía Federal que se pudrió por corrupción, por autoritarismo, por asociación delictuosa”, sostuvo.

El Jefe del Ejecutivo federal recordó que en el 2019 propuso que se creara la Guardia Nacional (GN) y que posteriormente se logró la reforma constitucional donde se necesitaban dos terceras partes de los votos, a fin de que se diera un tiempo para su consolidación, el cual concluye en marzo de 2024. “Ese plazo que al concluirse, implicaría que ya el Ejército y la Marina no podrían trabajar en tareas de seguridad pública”, aclaró.

“Entonces lo que se está ahora discutiendo y ojalá se apruebe es que se amplíe el plazo para que la Guardia Nacional termine de consolidarse porque todos los elementos nuevos de la Guardia Nacional pasan por las escuelas de Marina, por los colegios militares”, explicó.

El Presidente de México insistió en que también se necesita que la GN dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que no vuelva a suceder que personas como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos por estar acusado de tener supuestos vínculos con el narcotráfico, o como Luis Cárdenas Palomino, detenido en México por casos de tortura, “que no hicieron ninguna carrera en lo militar, sino que en sus vidas desearon ser jefes de policías y por recomendaciones políticas, llegaron a ocupar cargos importantísimos, y sin principios y sin ideales, pues se echaron a perder. No aguantaron las tentaciones del poder y actuaron con prepotencia, y se elevaron tanto que llegaron a tener muchísima influenza”.

“Lo que queremos es profesionalizar, institucionalizar, moralizar la Guardia Nacional que va a ser la institución más importante para garantizar la seguridad pública. Eso es lo que estamos buscando”, subrayó.

Por otra parte, el político tabasqueño fue cuestionado sobre si había dado la instrucción a Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que fuera a platicar con las y los legisladores que votarán hoy en el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma priista.

“No como instrucción. Es parte de su trabajo. No voy a estar yo diciendo: ‘Ve a ver a esta persona, ve a ver a esta’. Ya cada quién sabe lo que le corresponde. Sí, desde luego en las reuniones de seguridad hablamos de los temas y ya cada quien se encarga de hacer su trabajo, de dar información porque muchas veces hasta los mismos legisladores no tienen todos los elementos. Hay casos donde es disciplina, es votar porque hay consigna política”, acusó.