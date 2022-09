Europa busca limitar las ganancias récord, en plena crisis, de empresas energéticas

Por Lorne Cook y Samuel Petrequin

BRUSELAS (AP) — La máxima responsable de la Unión Europea presentó el miércoles un plan para limitar los beneficios de las empresas productoras de electricidad que están obteniendo ganancias extraordinarias debido a la guerra en Ucrania y al cambio climático, y apuntó que la propuesta podría recaudar 140 mil millones de euros (dólares) para ayudar a los afectados por el aumento del precio de la energía.

“En nuestra economía social de mercado, los beneficios están bien, son buenos. Pero en los tiempos que corren es un error recibir ingresos y beneficios extraordinarios récord beneficiándose de la guerra y a costa de los consumidores. En estos tiempos, los beneficios deben repartirse y canalizarse hacia los que más lo necesitan”, afirmó.

Russia keeps on manipulating our energy market.

We are helping cushion the blow of high energy prices on consumers and businesses.

Looking forward, we will reform our electricity market so consumers benefit from the low cost of renewables.#SOTEU pic.twitter.com/jaI7YMQ9bv

