Culiacán amanece con reportes de tiroteos; hallan una cabeza humana cerca de escuela

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Durante la madrugada de este sábado, se reportaron detonaciones en distintos sectores de la ciudad de Culiacán como parte de los enfrentamientos entre miembros de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, grupos criminales de la zona.

De acuerdo con los primeros reporte, los incidentes entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa comenzaron poco antes de la 01:00 horas, y se prolongaron por alrededor de una hora sin reportes de personas heridas y muertas.

Los primeros disparos fueron reportados en Ciudad Universitaria, Las Quintas y Zona Tres Ríos, tan solo una hora después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de una cabeza humana, presuntamente vinculada a un cuerpo decapitado, que fue localizado la mañana del viernes en el parque 87.

Según las autoridades, la extremidad fue encontrada a un costado de la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías de la calle Clavel esquina con Avenida Patriotismo en la Colonia República Mexicana en Culiacán.

El reporte fue registrado a las 23:00 horas. Minutos más tarde, agentes de la Policía Municipal llegaron al sitio para confirmar el hallazgo macabro de la pieza humana, la cual estaba a un costado de la barra perimetral de dicho plantel educativo.

Asimismo, informaron que se tendrá que hacer examen de ADN para precisar si se trata de la cabeza del cuerpo que fue encontrado decapitado a seis calles de distancia.

Otro de los hechos registrados fue el secuestro de un agente de la Dirección de Servicios de Protección, levantado en el parque 87 y que fue liberado, sano y salvo tras los ataques en la zona.

Información de la Policía Estatal establece que el elemento llegó a su domicilio. Sin embargo, el propio agente fue quien pidió auxilió a la corporación.

A través de videos que circulan en redes sociales, vecinos del sector Las Quintas y el sur de la ciudad reportaron ráfagas de armas de grueso calibre, las cuales se habrían escuchado por el bulevar Xicoténcatl y el Malecón Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo.

Las balaceras se extendieron a diversas zonas, incluyendo sectores como Tres Ríos, Ciudad Universitaria, Jardín Botánico, Las Quintas, Tierra Blanca, Chapultepec, La Lima e Infonavit. Habitantes de estos puntos narraron momentos de pánico, donde los estruendos de las armas de fuego se escucharon de manera intermitente durante más de una hora.

Además, en Paseo Agricultores, al sur de la ciudad, vecinos señalan que los disparos se escucharon por 10 minutos. Hasta el momento, las autoridades no han informado si se trató de enfrentamientos, y los lugares en qué se registraron.

Ante los acontecimientos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) descartó todos los reportes de personas armadas generados desde la noche de ayer y solo confirmó los disparos a la casa de un agente municipal y la privación de la libertad de un elemento estatal.

En un comunicado, la SSPE informó que desde la noche de jueves se recibieron 11 reportes sobre vehículos con civiles armados en distintos puntos, por lo que se desplegaron las unidades de los tres órdenes de Gobierno para darle atención y cada uno de ellos fue descartado.

Durante esa misma noche, se presentó un “incidente” en la carretera Mazatlán-Durango en donde se vieron involucrados dos tractocamiones y la rúa fue reabierta a la circulación durante la mañana de este viernes, luego de los trabajos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva.

El incidente que refiere la SSPE se trata de dos camiones quemados y ponchallantas en la zona.

Durante la mañana también se reportó el bloqueo de accesos a Bacurimí por unos vagones sobre la vía del tren y se pudo constatar que la causa fue una falla mecánica; poco antes de las 9:00 horas se corrigió y se abrió el paso a los automovilistas, señala la dependencia.

