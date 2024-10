GenteAsí ¬ ¿La corona inglesa está por caer? La muerte de un cuervo revive profecía

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- ¿La corona inglesa está por caer? El deceso de un ejemplar de cuervo llamado Gripp representó la tercera muerte de las aves que habitan en la Torre de Londres, en los últimos tres años, por lo que ha revivido una antigua profecía que, supuestamente, predice el colapso del Reino Unido.

La leyenda, que se remonta al reinado de Carlos II, quien gobernó entre 1660 y 1685, indica que el día en que los seis cuervos abandonen la Torre, la estructura y el reino británico caerán.

Las alarmas sobre el mal augurio se encendieron debido a que la muerte de Gripp siguió las de Erin y Rex, en 2022 y 2024, respectivamente. No obstante, después de cada pérdida los cuervos son reemplazados para que siempre haya seis en la Torre. Actualmente, los ejemplares que habitan en la edificación, que desde su construcción ha sido símbolo de poder y autoridad, son Jubile, Harris, Poppy, Georgie, Edgar y Branwen.

