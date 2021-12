La producción minera y metalúrgica en México se contrajo 0.3% en octubre: Inegi

Los estados con mayor extracción y beneficio de la minería y la metalurgia fueron Sonora, Zacatecas, Durango, Oaxaca y San Luis Potosí.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– La producción minerometalúrgica se redujo 0.3 por ciento durante octubre de este 2021, respecto a septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo a cargo de Julio Santaella publicó esta mañana los resultados de los indicadores mensuales de la industria minerometalúrgica, en los que se expuso que cayó la producción de coque, azufre, zinc, fluorita y la de yeso.

En contraste, creció la de pellets de fierro, carbón no coquizable, plata, oro y la de plomo. Por su parte, la de cobre no presentó variación.

En comparación con el décimo mes de 2020, el coque tuvo una contracción de 39.3 por ciento, pues pasó de producir 58 mil 853 toneladas a sólo 35 mil 700. Por su parte, el azufre bajó de 13 mil 420 toneladas a 11 mil 557, es decir, una variación negativa de 13.9 por ciento.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

De acuerdo con el reporte del Inegi, entre enero y octubre del año en curso, el carbono no coquizable fue el mineral con mayor variación positiva, respecto al mismo periodo de 2020, al registrar 36.3 por ciento de productividad. En segundo lugar se ubicó el oro con 21.2 puntos porcentuales, y en tercer puesto quedó la plata con 11.2 por ciento.

La producción minera por entidad federativa, referida únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos, tuvo mayores resultados en Sonora, Zacatecas, Guerrero, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Colima y Coahuila.