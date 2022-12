Drones iraníes controlados por Rusia atacan edificios en Kiev, capital de Ucrania

Por Hanna Arhirova y Jamey Keaten

Kiev, Ucrania, 14 de diciembre (AP).— Las autoridades ucranianas reportaron el miércoles varias explosiones en la capital del país, Kiev, y señalaron que dos edificios administrativos habían sido alcanzados en un distrito céntrico donde hay muchos edificios del Gobierno.

Había equipos municipales en los lugares afectados, indicó en una publicación en Telegram el Alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. En el ataque se emplearon drones Shahed de fabricación iraní, según las autoridades, que según el Gobierno ucraniano se han utilizado en otros ataques rusos en el país.

La metralla de un dron causó daños en dos edificios administrativos en el distrito céntrico de Shevchenkyvskyi, según el canal del Gobierno municipal en Telegram. En un primer momento no estaba claro si había víctimas.

Las fuerzas ucranianas derribaron 10 drones explosivos sobre Kiev y sus alrededores, indicó el Gobernador regional, Oleksii Kuleba.

