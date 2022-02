IXPE de la NASA manda su primera FOTO: restos de supernova que explotó hace 300 años

Ciudad de México, 15 de febrero (RT).- El Explorador de Polarimetría de Rayos X de la NASA (IXPE, por sus siglas en inglés) que fue puesto en órbita en diciembre de 2021 por un cohete de la compañía SpaceX, ha enviado a la Tierra su primera foto del cosmos, informó este lunes la agencia espacial estadounidense.

“Las ondas de choque de la explosión han barrido el gas circundante, calentándolo a altas temperaturas y acelerando las partículas de rayos cósmicos para formar una nube que brilla con luz de rayos X. Otros telescopios habían estudiado antes Cassiopeia A, pero IXPE permitirá a los investigadores examinarlo de una forma nueva”, declara la NASA.

