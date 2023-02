Defensa de García Luna pide videos, papeles. Fiscal: la evidencia la decide el Juez

–Con información de Jesús García

Nueva York/Ciudad de México, 15 de febrero (LaOpinión/SinEmbargo).– El juicio fue corto y su hora final se acerca aceleradamente este miércoles, con los mismos reclamos de la defensa de Genaro García Luna: que no hay videos, audios, papeles que inculpen al que fuera Secretario de Seguridad Pública federal. Pero los fiscales han revirado con un caso de armado con 15 “jefes” y la acusación de que se hicieron ricos con un “mini-cartel” que manejó millones de dólares cuando el inculpado servía en las presidencias de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón.

“No dejen que les digan qué es evidencia o qué no. La evidencia es aquella que el Juez [Brian Cogan] acepta presentar en la Corte”, dijo la Fiscal Saritha Komatireddy. “Sigan la ley, apliquen su sentido común y declárenlo culpable”, agregó.

