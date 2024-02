Trabajadores de Nacional Monte de Piedad se van a huelga; cierran 300 sucursales

El conflicto entre el sindicato mayoritario y la institución prendaria se ha mantenido en los últimos tres años por el intento de modificar en su totalidad el Contrato Colectivo de Trabajo.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad estalló la primera huelga en su historia en el primer minuto de este 15 de febrero, esto luego de varios aplazamientos.

La información la reveló el propia institución prendaria a través de un comunicado difundido en sus redes y fue confirmada por los trabajadores del sindicato mayoritario del Monte de Piedad. El sindicato independiente se mantiene al margen porque no fue invitado, señalaron sus afiliados a este medio.

“Hoy, las opciones que la Institución tiene se ven drásticamente reducidas a partir de la huelga por parte del sindicato, lo cual deja a las partes sin acuerdo y una negociación trunca, en perjuicio de los trabajadores –que llevan tres años sin incremento salarial por la intransigencia de su dirigente–y del futuro de la Institución, cuya misión social se pone en riesgo”, destacó el Nacional Monte de Piedad.

El conflicto entre el sindicato mayoritario del Nacional Monte de Piedad y la institución prendaria se ha mantenido en los últimos tres años por el intento de modificar en su totalidad el Contrato Colectivo de Trabajo, el cual, refiere la institución, “es imposible mantenerlo, pues ha dejado de ser negocio el empeño, y en el país se han diversificado las ofertas de préstamos, sobre todo de instituciones bancarias”.

A pesar de las intensas negociaciones y de la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las partes no lograron establecer una prórroga para seguir con la revisión del contrato, por lo que cerraron la matriz y 300 sucursales.

“Esta situación no hace más que dañar al Nacional Monte de Piedad. No sólo el tiempo sigue apremiando, sino que en este punto es obvio que el sindicato no cederá en su postura, ni mostrará el convenio de mediación a sus trabajadores, a pesar de que la Institución lo aceptó y firmó desde diciembre del año pasado”, lamentó el Nacional Monte de Piedad tras el estallamiento a huelga.

Ante la inminente huelga, la institución prendaria se comprometió a estar en comunicación con los clientes y afirmó que los bienes empeñados están seguros.

“Estaremos en constante comunicación con nuestros clientes por medio de nuestros múltiples canales oficiales, y les aseguramos que sus prendas contarán con total y absoluto resguardo en todo momento”, detalló.

Nuestras sucursales tienen una interrupción temporal. Para mayor información consulte nuestro sitio web: https://t.co/WiGXrn7mYW pic.twitter.com/yCVl0ChEZF — NMontePiedad (@NMontePiedad) February 15, 2024

De acuerdo con los reportes, se propuso reducir un 18 por ciento la plantilla de dos mil 302 plazas activas, así como la “jubilación potenciada” para 352 empleados, con antigüedad de 10 hasta 20 años.

A ambas propuesta, se les sumaría la de 400 trabajadores despedidos de forma injustificada desde que comenzó el conflicto, lo cual representa una pérdida para el Sindicato del 40 por ciento de sus plazas.

En el acuerdo que proponen, se leen los sueldos reales de los trabajadores sindicalizados, los cuales van desde los 243.35 pesos al día como mozo de sucursal foránea hasta los 491.19 siendo responsable del establecimiento.

Ante las cifras y prestaciones que buscan establecer, los integrantes del Sindicato manifestaron su inconformidad en su intento por llegar a algún acuerdo entre ambas partes. Incluso, señalaron que de forma “extraña” el Nacional Monte de Piedad rompió el diálogo con el sindicato de trabajadores cuando faltaban dos puntos en la negociación del expediente.

Hemos estallado la huelga en Monte de Piedad. Por la defensa de nuestros derechos laborales y de nuestro CCT #montedepiedad #huelga #huelgaenmontedepiedad #sindicatodelmontedepiedad pic.twitter.com/JfctpdbSJ2 — Magaly Castellanos (@MagyCastellanos) February 15, 2024

El Nacional Monte de Piedad acusó al representante sindical, Arturo Zayún, de actuar en agravio de sus representados y de negarse todo este tiempo a llevar la consulta con los trabajadores, ignorando el llamado de las autoridades, incluyendo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A lo largo de este proceso se ha llevado, por parte de la administración, un diálogo transparente y un esfuerzo por llegar a un acuerdo, acatando la mediación de la Secretaría del Trabajo y de las instancias judiciales. Sin embargo, se ha hecho patente en los hechos que nunca hubo voluntad para llegar a un acuerdo y que el líder sindical no representó los intereses de sus agremiados, poniendo en riesgo casi 250 años de legado, y miles de puestos de trabajo”, denunció la institución.

Por su parte, el líder sindical Arturo Zayún aseguró que los asiste la razón y justificó la huelga.

“Ahorita las huelgas ya no son tan largas, viene la calificación y hay que estar preparados, cuidar la puertas (de los establecimientos) y viene la imputabilidad. Lo que tenemos de prueba nosotros (sindicato) es que tenemos tres años sin incremento salarial”, dijo a los trabajadores reunidos afuera de la sede del Nacional Monte de Piedad en la Ciudad de México.

El secretario de Escalafón del Monte de Piedad dijo al colocar la bandera rojinegra en la entrada de la institución: “Aquí estamos en la lucha, la institución no quiso cumplir mutilando el contrato de trabajo. Ponemos la banderas de lucha y a la defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo”.

El Monte de Piedad cuenta con dos mil 159 sindicalizados base. El año pasado se realizaron 7.2 millones de empeños en sus sucursales, lo que implicó una contracción de 80 por ciento; mientras que han visto una disminución de 30 por ciento en el número de clientes atendidos respecto del año 2019.