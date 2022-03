México tiene 7 semanas consecutivas de reducción de casos de COVID-19: López-Gatell

México reportó este lunes 12 nuevas muertes y mil 018 contagios por la COVID-19, con lo que totaliza cinco millones 607 mil 845 casos y acumula 321 mil 115 decesos, informó la Secretaría de Salud.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que México lleva siete semanas consecutivas de reducción en casos de COVID-19.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, el funcionario resaltó que probablemente se llegarán a niveles mínimos en el país, sin embargo, esta reducción se sostendrá dependiendo de los niveles de vacunación.

Además, aseguró que mientras el virus aún siga activo en otras regiones del mundo, la epidemia continuará y seguirán existiendo las probabilidades de un nuevo brote.

“Siete semanas consecutivas de reducción de la epidemia, ya es una tendencia muy sostenida y seguramente llegaremos a niveles mínimos de este epidemia. En cada país la epidemia depende también de lo que ocurre en otros países y en la medida en que en ciertas regiones del mundo en este momento, particularmente en Europa Occidental y Asia, pudiera mantenerse activa la epidemia o aumentar, cualquier región pudiera quedar afectada. Pero por el momento, en América y en México, tenemos una reducción sostenida que probablemente se va a sostener en la medida que tengamos altas coberturas de vacunación”, señaló López-Gatell en la “mañanera”.

La epidemia de #COVID19 en México ha mantenido durante siete semanas consecutivas la tendencia de reducción en casos activos, hospitalizaciones y defunciones. Gracias a la alta cobertura de vacunación que se registra en el país llegaremos a niveles mínimos. pic.twitter.com/CfYBUmPBgj — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 15, 2022

Sobre las hospitalizaciones, hay una baja del 95 por ciento en camas de ventilador y generales en comparación con el punto máximo de pacientes que se tuvo en la segunda ola del coronavirus. Y la mortalidad también sigue disminuyendo con 94 por ciento respecto al punto máximo que se alcanzó en el mismo periodo.

“También muestra claramente que se han ido desocupando las unidades COVID-19 en la medida que hay menos personas que necesitan la atención. Menos del 10 por ciento de las camas tanto de ventilador como de camas generales están ocupadas y la reducción representa 95 por ciento respecto al punto máximo de la epidemia en la segunda ola”, aseveró.

Asimismo, el funcionario aseguró que existe muy poca demanda para el esquema primario porque se ha llegado al punto final en donde casi “toda la población” cuenta con estas dosis y exhortó a quienes faltan a acudir a recibir el biológico contra el coronavirus.

“Muy pocas personas quedan pendientes o que desean todavía vacunarse. Es posible que algunas de las personas que ya no se estén vacunando hayan tenido o bien la decisión de no vacunarse, lo cual consideramos que no es conveniente, o fueron vacunadas en otro contexto quizá fuera de México”, afirmó.

Agregó que se han aplicado 186 millones de dosis de vacunas en 85.4 millones de personas, lo que refleja una cobertura general de esquema completo del 90 por ciento. Y afirmó que se sigue trabajando para que las vacunas lleguen a las áreas más rurales del país.

El 14 de marzo se aplicaron en México 264 mil 023 dosis de vacunas contra #COVID19. Al día de hoy suman 186 millones 796 mil 040 dosis suministradas. Sigue avanzando la vacunación en comunidades apartadas para garantizar el derecho a la salud. pic.twitter.com/KbRAzfiL53 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 15, 2022

También aseguró que “la cobertura general es 90 por ciento en la población adulta y 54 por ciento en personas de 14 a 17 años, quienes están activamente vacunándose. Esto nos da un promedio general de 87 por ciento”.

En los refuerzos, el 71 por ciento del grupo de 60 a 69 años ya cuenta con esta dosis; 48 por ciento en el grupo de 40 a 59 años; y en el de 30 a 39 años el 62 por ciento se aplicó la tercera dosis.

México reportó este lunes 12 nuevas muertes y mil 018 contagios por la COVID-19, con lo que totaliza cinco millones 607 mil 845 casos y acumula 321 mil 115 decesos, informó la Secretaría de Salud.

-Con información de EFE