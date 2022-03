Enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, posible efecto de la COVID persistente

Redacción Ciencia, 15 mar (EFE).- La COVID persistente puede tener como efecto potencialmente duradero una enfermedad de las vías respiratorias pequeñas por la que los pulmones no se vacían totalmente de aire y que se produciría independientemente de la gravedad inicial de la infección con SARS-CoV-2.

Una investigación que publica la revista Radiology y firma la Universidad de Iowa (EU) estudió este atrapamiento del aire en los pulmones entre pacientes recuperados de la COVID, pero que sufrían efectos de forma persistente.

Diversos informes indican que más de la mitad de los adultos que superan el SARS-CoV-2 experimenta COVID persistente y, de ellos, el 30 por ciento presenta síntomas respiratorios como tos y disnea.

El equipo comparó los resultados de diversas pruebas médicas entre un grupo de 100 pacientes con COVID persistente y 106 personas sanas.

“occurred independently of initial infection severity (…) long-term consequences are unknown.”

“CT images demonstrated that small airways disease with the presence of air trapping is a long-lasting sequelae of SARS-CoV-2 infection.”https://t.co/psZykPd9Oz pic.twitter.com/483jwjOyFC

