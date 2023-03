AMLO y SRE celebran decreto de Biden para endurecer medidas de control de armas en EU

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana que su homólogo Joe Biden firmara ayer una orden ejecutiva que endurece las medidas de los controles de armamento que se trafica hacia México.

El Presidente mexicano celebró la decisión de Biden, pues, según dijo, el 80 por ciento de las armas que utiliza el crimen organizado son de Estados Unidos. “[Joe] Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro y qué bueno que llevó a cabo esta acción porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues, de Estados Unidos. Allá las compran sin ningún control, es un gran negocio y también para Estados Unidos, ¿por qué no controlan sobretodo la venta de armas de alto poder?”, preguntó.

“El 80 por ciento de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales vienen de Estados Unidos, y no hay control, pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería”, agregó.

Asimismo, el Presidente recordó de nueva cuenta el operativo “Rápido y Furioso” de 2009, en el que el Gobierno mexicano y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acordaron introducir más de dos mil armas de fuego a México para identificar a los compradores, armamento que se perdió y llegó a cárteles de la droga, principalmente el de Sinaloa.

Por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón también celebró el decreto del Presidente estadounidense, pues consideró “muy acertadas” las nuevas medidas en el combate contra el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.

“Me parecen muy acertadas las medidas anunciadas por el Presidente Joe Biden con el propósito de aumentar los requisitos y verificaciones para quienes adquieran armas en los Estados Unidos, especialmente las denominadas de ‘asalto'”, escribió el Canciller en sus redes sociales.

De la misma forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió esta mañana un comunicado en el aplaudió la decisión del Gobierno estadounidense sobre las nuevas acciones para reducir la violencia armada.

“El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, da la bienvenida y recibe con simpatía el anuncio que hizo el Presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, sobre nuevas acciones para reducir la violencia armada y para mantener seguras a las comunidades en ese país”, se lee en la misiva.

El Gobierno de México reconoció la decisión del Presidente Biden de” incrementar revisiones de antecedentes no penales para las personas que deseen adquirir armas, difundir información sobre aquellos vendedores de armas de fuego que violen la Ley, así como analizar la manera en que la industria de las armas promueve sus productos al mercado civil haciendo alusión a actividades militares”.

La SRE explicó que las nuevas medidas tendrán un efecto “profundamente positivo en ambas naciones”, ya que comparten una frontera terrestre de más de tres mil kilómetros y una población de origen mexicano en Estados Unidos de cerca de 34 millones de personas.

Ayer, Biden dijo ante una comunidad suburbana de Los Ángeles que había firmado una orden ejecutiva destinada a endurecer los controles de antecedentes para la compra de armas, promover un almacenamiento más seguro de las armas de fuego y garantizar que las agencias policiales obtengan más a partir de una ley bipartidista de control de armas promulgada el verano pasado.

Sin embargo, el decreto no cambia la política del Gobierno. Más bien, instruye a las agencias federales que garanticen el cumplimiento de las leyes y procedimientos existentes, una característica típica de las órdenes ejecutivas emitidas por los presidentes cuando se enfrentan a los límites de su propio poder para actuar sin la cooperación del Congreso.

I signed into law the most significant gun safety reform in nearly three decades.

But Congress must do more.

Let’s pass universal background checks, eliminate immunity for gun manufacturers, and ban assault weapons. pic.twitter.com/S75djegenL

— President Biden (@POTUS) March 15, 2023