Sin crecimiento, con obra a punta de deuda, El Salvador profundo lucha por sobrevivir

Por Juan Elman

Morazán, El Salvador, 15 de marzo (OpenDemocracy).- La salvadoreña María* hizo apenas 10 dólares vendiendo dulces y artesanías hoy, un día especialmente malo. Es la mitad de lo que junta habitualmente: 20 dólares en un día promedio; 25 si tiene suerte.

Si el proyecto se hace realidad, esta distancia va a parecer como de un millón de kilómetros.

La economía, explica María, está cada vez peor. El costo de la canasta básica (un conjunto de alimentos esenciales para cuatro personas), aumentó unos 50 dólares en los últimos cuatro años y representa casi tres cuartos (258 dólares) del salario mínimo (365 dólares – el dólar es la moneda oficial de El Salvador desde 2001).

“Todo el mundo lo comenta: los precios están demasiado altos”, dice María.

Ella votó por Nayib Bukele en las elecciones del domingo 4 de febrero. Él ganó la reelección con el 84.6 por ciento de los votos – aunque el 48 por ciento de los habilitados no concurrieron a votar.

Nadie se sorprendió de que Bukele ganara por amplio margen, y su partido Nuevas Ideas obtuvo 54 de los 60 escaños, barriendo de hecho a la oposición.

El resultado fue cuestionado, aunque sin éxito, porque la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección, y luego por irregularidades en el escrutinio, que se detuvo abruptamente en la noche de la elección y desencadenó denuncias de votos mal contados.

No es raro escuchar en las calles quejas de votantes de Bukele hacia funcionarios y diputados, a los que responsabilizan de la falta de resultados en la economía. Pero la figura del Presidente parece blindada.

“Nadie está al nivel de Bukele. Él ha traído puras buenas ideas, pero no siempre logran interpretarlo”, me comentó un taxista un día antes de la elección.

El mayor logro de su gestión es haber desmantelado la estructura de pandillas que imperó en el país durante décadas. Según datos oficiales, en 2023 El Salvador tuvo la tasa de homicidios más baja de su historia (2.4 homicidios por cada 100 mil habitantes).

“El Presidente lo ha hecho bien”, dice María. “Antes no se podía salir. Ahora una se siente más cómoda, puede caminar segura, ir a los parques”.

Este tipo de respuestas se repiten en zonas urbanas y rurales de El Salvador, el país más pequeño de América Central, con costas sobre el océano Pacífico, y el más densamente poblado, con 6.3 millones de habitantes.

Y siempre hay una historia personal sobre lo que era convivir con las pandillas y lo que cambió – las zonas de tránsito que se desbloquearon, las “rentas” (extorsiones) semanales que se dejaron de pagar.

La política de seguridad de Bukele, que encarceló a más de 75 mil personas e impuso un régimen de excepción que habilita detenciones arbitrarias y extiende los plazos judiciales de manera indefinida, se ha vuelto célebre en América Latina, donde cada vez gana más imitadores.

A Bukele “lo tomamos como un redentor. Alguien que Dios nos mandó para salvarnos de esta hecatombe criminal”, me dijo uno de sus seguidores a la salida de un centro de votación. La popularidad del mandatario se refuerza con una poderosa maquinaria de comunicación en redes sociales, donde su figura se confunde con la de influencer.

Pero a medida que la seguridad parece terreno conquistado, otras preocupaciones afloran. El crecimiento ha sido escaso, la pobreza extrema se tragó a unas 80 mil nuevas familias (ahora afecta a casi nueve por ciento de la población, mientras un 30 por ciento son pobres) y la mitad del país sufre inseguridad alimentaria.

DETRÁS EL SUEÑO DEL BITCOIN

En 2021, la Ley Bitcoin dio curso legal a esta criptomoneda. Unos meses después, se constató que el impacto en el uso cotidiano de los salvadoreños era ínfimo.

Mientras el Gobierno abrazaba la criptomoneda e invertía más de 100 millones de dólares para comprar bitcoins con un fondo de uso reservado, Bukele anunció una serie de megaproyectos en el departamento de La Unión, oriente del país: el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico y, finalmente, la Bitcoin City, una ciudad libre de impuestos sostenida con criptomonedas que emplearía el volcán Conchagua como fuente de energía geotérmica.

Ninguno de estos proyectos se ha concretado ni tiene fecha estimada, pero amenazan con desplazar a comunidades enteras de sus territorios. Lejos de la capital y del ojo público, cientos de familias se preparan para un enfrentamiento que puede durar décadas, y que el Gobierno esconde detrás de la utopía del bitcoin.

#Bitcoin has a market cap of $680 billion dollars.

If 1% of it is invested in El Salvador, that would increase our GDP by 25%.

On the other side, #Bitcoin will have 10 million potential new users and the fastest growing way to transfer 6 billion dollars a year in remittances.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 6, 2021