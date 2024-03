Empresas de Salinas Pliego aún tienen pendientes pagos millonarios de impuestos: SAT

El amparo resuelto por la SCJN para condonar la deuda de Totalplay, de Grupo Salinas, es sólo uno de los litigios que tiene el grupo empresarial en tribunales.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- Antonio Martínez Dagnino, jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT) reveló que Grupo Salinas tiene un adeudo de impuestos que alcanza los 30 mil millones de pesos. En la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Martínez Dagnino aseguró que ha habido “un esquema de deducciones [de impuestos] excesivo”.

“Nosotros no vemos nombres propios ni de empresas. Nosotros únicamente vemos las operaciones contables”, dijo el titular del SAT, quien explicó el caso Totalplay que ganó el grupo empresarial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, la deuda total es más grande.

“Este caso es un caso único porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30 mil millones de pesos y esos casos se encuentran en el Tribunal Federal y en el Tribunal colegiado”, detalló.

El Presidente López Obrador aseguró que su Gobierno no actua de manera autoritaria: “No perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales porque es muy injusto. ¿Cómo los trabajadores de México pagan más impuesto sobre la renta que los empresarios? Tiene que haber justicia. Todos estos asuntos están en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte como juzgados de distrito, y es bastante el dinero que está en litigio. No es poca cosa”.

Sobre la reciente entrada de la Guardia Nacional en un campo de golf en Huatulco, del cual era concesionario Ricardo Salinas Pliego, el López Obrador defendió la decisión.

El presidente @lopezobrador_ aclaró que el campo de golf de Huatulco es un bien público declarado Área Natural Protegida. La presencia de la @GN_MEXICO_ se debió a una violación al decreto y en protección a un bien público en recuperación: “México es de todos los mexicanos”. pic.twitter.com/YrsT2P97eG — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 16, 2024

LITIGIO DURA AÑOS; PIDEN A LOS MAGISTRADOS RESOLVER CON PRONTITUD

El titular del SAT explicó que en 2014 se decidió hacer una auditoría del ejercicio fiscal de 2011 en el sector de telecomunicaciones. El SAT observó desde el inicio que Totalplay no contaba con la información que respaldara sus gastos. “Durante más de un año no pudieron justificar que los gastos ejercidos fueran indispensables para sus operaciones”, explicó Dagnino.

La empresa reportaba 1.4 veces más de gastos que los ingresos que había tenido. Por este motivo el SAT le comunicó a la empresa en 2015 que no se podían deducir de impuestos aquellos montos.

La empresa no estuvo de acuerdo en pagar los cerca de 640 millones de pesos y comenzó un litigio en el Tribunal de Justicia Administrativa, quien resolvió en contra de Totalplay. La empresa impugnó en amparo directo y llegó a la Corte en 2020. Fue dos años después que el asunto quedó asignado al Ministro Luis María Aguilar. Esta semana la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió el caso a favor de la compañía de Salinas Pliego.

Solamente por uno de los rubros en litigio es que la Corte determinó que Totalplay justificó sus gastos, explico Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

“Los hizo otros cinco los hizo pasar por pérdidas y reportó ganacias menores”, acusó. La funcionaria pidió a los magistrados que resuelvan los asuntos con prontitud porque son recursos del estado, “recursos del pueblo”.