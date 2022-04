José Eduardo Derbez responde a las críticas por trabajar en serie junto a su padre

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 15 de abril (LaOpinión).- El actor y comediante José Eduardo Derbez se encuentra bajo el ojo del huracán luego de que el público calificara como nepotismo su ingreso al programa de Prime Video, LOL: Last One Laughing México, por su papá Eugenio Derbez.

Fue durante la alfombra roja de la obra de teatro Ghost: La sombra del amor que el famoso dio respuesta a los señalamientos que aseguran que fue gracias a su papá que pudo ingresar al programa.

Con el carisma que lo caracteriza, José Eduardo se dijo indiferente a las críticas, pero no sin antes asegurar que el público siempre va a llevar la contraria.

“Ningún huevo embona, primero dicen ‘que trabajen juntos, que trabajen juntos’, mi papá no tuvo nada que ver, me marcaron muy por aparte. De hecho, yo le marqué a mi papá después, pero te digo, la gente es ‘trabajen juntos, trabajen juntos’ ok, vamos a trabajar juntos ‘¡Ay no! Es por el papá’, entonces no y ya”, expresó.