BITS | Tunic, una colorida aventura que destaca en todos los aspectos

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- Pasan los años y los desarrollos independientes en la industria de los videojuegos toman más fuerza con mejores entregas, dentro de un entorno limitado, donde alguno logra sobresalir para demostrarnos y recordarnos que hay un mundo más allá de los grandes títulos de renombre.

Siempre existirán las comparaciones de los juegos de aventura y las similitudes que existen entre ellos, sus mundos, el diseño que tienen y la manera en que se juegan, sin embargo, cada uno logra entregar una experiencia diferente que sobresale y logra hacernos apreciar cada una de ellas a falta de otras, es el caso de Tunic, donde podemos rescatar las similitudes que tiene con la saga de The Leguen of Zelda, sin embargo, lo mejor es destacar la inspiración que toma de esta saga y las clara inspiración con la saga Souls que nunca hubiéramos imaginado ver en un título tan colorido y simpático; la mezcla de todos estos elementos logra darnos una colorida y carismática aventura que destaca en todos los apartados posibles y que al final resulta ser una gran experiencia.

La historia del juego nos presenta un entorno triste y algo oscuro, donde nos pone en el papel de este carismático zorro quien descubre el alma atrapada de un héroe legendario que abrió una tumba y reveló una no tan amigable verdead sobre el mundo, provocando que su alma quedara atrapada en lo que conoceremos como la “costa lejana”, el cual es un lugar que existe entre la vida y la muerte; la única manera de liberar su alma es que un nuevo héroe surja, recolecte 3 llaves y la libere de su prisión, aquí es donde entramos nosotros y donde se nos presenta el mundo de Tunic, donde no sólo es una especie de mundo abierto que podremos explorar con limitantes por los caminos que podemos recorrer o no a falta de herramientas o armas para poder pasar por ciertos lugares, sino que cada zona que exploramos representa un desafío de un nivel superior.

Además de esto, en el combate se nos ofrece una serie de objetos que podremos encontrar a lo largo del juego y que podremos utilizar para mejorar nuestra experiencia en combate, desde lo más básico como una simple rama para iniciar el juego, hasta el hecho de ir encontrando mejores armas como una espada para dar golpes de mayor daño o un escudo que nos permitirá cubrirnos, adicionalmente, podremos encontrar objetos mágicos como una daga que dispara hielo, un orbe mágico o hasta una escopeta entre otras cosas, haciendo que el juego tenga una gran variedad de elementos que cambian nuestro estilo de juego para bien y lo vuelve más divertido. Dicho esto, siempre encontraremos diferentes tipos de enemigos conforme continuemos nuestra exploración, algunos serán más fáciles de derrotar en combátete cuerpo a cuerpo y otros con armas a distancias, peor siempre tendremos que estar atentos a no recibir tanto daño, ya que en este apartado, nuestra vida es bastante limitada así como la manera de curarnos.

Como inspiración en la saga Souls, a lo largo de los diferentes escenarios podremos encontrar estatuas con las que podemos interactuar para descansar y recuperar nuestra vida, sin embargo, esto también representa que los enemigos cercanos que hayamos derrotado, volverán a aparecer. Y aunque tenemos acceso a encontrar pociones que nos recuperar parte de nuestra vida, al mismo tiempo también resultan algo difíciles de encontrar, por lo que deberás ser muy eficaz al momento del combate para evitar ser derrotado.

La exploración en Tunic es parte fundamental de su esencia y nos invita a recorrer la mayor parte de cada lugar que visitamos, desde pasar por ciertos arbustos y abrirnos paso con nuestra espada, hasta subir escaleras, adentrarnos en cuevas o puertas que tengamos disponibles para descubrir nuevos secretos o algunos cofres ocultos que representarán recompensas para nosotros.

Gráficamente el juego, es muy colorido, muy simpático y a la vez muy tierno, el diseño y estilo gráfico que utiliza el juego logra ofrecernos una experiencia visualmente imperdible y que logra trasmitir una esencia única. Por otro lado, la dificultad tiene que ser una característica esencial de un juego que no esperas represente un gran desafío por la manera en que esta representado, sin embargo, para sorpresa de muchos, el juego es un gran desafío y combina cada elemento disponible para darnos batallas que nos harán sudar.

Tunic es sin duda uno de los juegos más destacables en lo que va del año, una experiencia carismática que representa un desafío en cada nivel que nos ofrece y esto solo representa que estamos frente a uno de los mejores juegos independientes de los últimos años.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez