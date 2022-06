El brasileño Dani Alves se despide del Barcelona tras más de ocho años con el club

Este miércoles el Barcelona de Xavi Hernández anunciaron la salida del brasileño Dani Alves después de casi 8 años con el club español.

Por Javier Miguel

Ciudad de México, 15 de junio (ASMéxico).- Dani Alves no renovará por el FC Barcelona, confirmándose de esta manera la información que adelantamos en AS la semana pasada sobre los inputs negativos que habían en el club respecto a que el defensa brasileño pudiera seguir un año más.

Este mismo miércoles, el propio Xavi Hernández contactó con el veterano defensa para comunicarle la decisión. Los principales argumentos eran que iba a tener muy pocos minutos para poder preparar el Mundial de Catar ya que iba a tener muchas alternativas en la plantilla para ocupar la banda derecha. En todo caso, Xavi le agradeció personalmente su profesionalidad y esfuerzo en los seis meses que ha estado en el Barcelona.

Evidentemente, la renovación de Sergi Roberto, la continuidad de Sergiño Dest y la posible llegada de César Azpilicueta dejan el lateral derecho con suficientes alternativas para planificar la próxima temporada, por lo que la presencia de Alves se antojaba casi imposible, ni aunque fuera sólo por unos meses -hasta el Mundial de Qatar- como era el deseo del jugador.

Un Culer para toda la vida 💙❤️ pic.twitter.com/sDAhziPgIo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 15, 2022

DANI ALVES SE DESPIDE DE LA AFICIÓN

El brasileño confirma la salida del club despidiéndose de la afición con una carta a través de Instagram: “Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron + de 8 años dedicados a ese club, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos. Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que se quedan cambien la historia del club. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes y un 1 sextete. Cierra un ciclo muy lindo. Para siempre VISCA AL BARÇA!”.

Finalmente, han prevalecido las razones técnicas y Alves no seguirá en el Barcelona. El jugador ahora tiene que encontrar un equipo que le mantenga en los próximos meses en la alta competición para llegar en la mejor forma física al Mundial. En todo caso, y pese a sus 39 años, Alves ha demostrado que todavía tiene potencial para seguir jugando en la élite y seguramente podrá encontrar algún destino que le garantice los minutos que en el Barcelona no podría tener.

Su segunda etapa en el Barcelona, que ha durado seis meses, finaliza sin haber podido sumar un título más a su exitosa carrera profesional -sigue siendo el futbolista con más títulos en la historia, con un total de 42-, pero ofreciendo una versión más que notable dentro del campo y ayudando al equipo al menos a obtener la segunda plaza en LaLiga.

