La cinta de miedo de Winnie the Pooh revela su póster y fecha de estreno

La primera película de terror del tierno personaje de Disney ha revelado su fecha, póster oficial y nuevos datos sobre el proyecto Winnie the Pooh: Blood & Honey.

Por David Arroyo

Ciudad de México, 15 de julio (ASMéxico).- Hace algunas semanas se anunció Winnie the Pooh: Blood & Honey (Sangre y Miel), la primera película de miedo del personaje ahora que ha pasado a ser de dominio público y Disney no puede meter mano en lo que se hace y deja de hacer con él. Pues bien, hoy presentó su primer póster y eslogan oficial: “esto no es un cuento para irse a dormir”.

Como Christopher Robin se ha ido a la universidad, Pooh y Piglet se han quedado sin comida y los pobres han tenido que buscarse la vida. Su instinto animal y sus necesidades más primitivas han resurgido y ahora los dos cazan presas de las que alimentarse, las cuales está claro que no podían ser otras más que humanas ligeritas de ropa, familias desprotegidas y adolescentes insoportables.

Porque el oso más querido del bosque de los Cien Acres también tiene un lado salvaje y sanguinario. Lo mismo con su tímido amigo rosado, Piglet, que lejos de ser un achuchable cerdito se transformará en la cinta en un corpulento jabalí que parece sacado de Hotline Miami y tiene dos cuernos como brazos.

Y si no aparecen personajes tan emblemáticos como Tiger o Igor es sólo porque aparecieron más tarde en la obra original y por tanto aún no son de dominio público. Las únicas creaciones de Alan Alexander Milne que serán corrompidas son Pooh y Piglet, de 1926.

La película se filmó en apenas diez días en Reino Unido y se estrenará finalmente a principios de 2023. Está escrita y dirigda por Rhys Frake-Waterfield, quien no les sonará de nada porque precisamente Winnie the Pooh: Blood & Honey es su primera película. A su lado tendrá a un elenco sí acostumbrado a la serie B, como Craig David Dowsett en el papel de Winnie o Chris Cordell haciendo de Piglet.

Además del póster, la cinta ha compartido la máscara de silicona del protagonista, creada con “una expresión inquietantemente vacía, hueca”. ¿Qué te ha pasado, Pooh?

