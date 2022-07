RESEÑA | Gemelo Siniestro, una cinta que no es nada de lo que esperas

En Gemelo Siniestro se incluyen elementos clásicos del cine de miedo como gemelos, una mudanza, posesiones y ritos, además de los fríos bosques de Finlandia para tejer una historia extraña y confusa.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- La oferta de películas de diversos temas crece con el paso del tiempo, en éstas se incluyen películas que tocan temas de miedo y suspenso como Gemelo Siniestro, una cinta que Corazón Films trae a las salas este jueves.

La historia del filme recorre los pasos de Rachel, una mujer atormentada que perdió a uno de sus gemelos en un accidente, por lo que ella junto a su esposo Anthony y su hijo Elliot se mudan a una casa alejada de todos en Finlandia para reconstruir sus vidas. Todo parece ser tranquilidad pero Rachel se enfrentará a la verdad de su hijo y a las fuerzas que parecen querer apoderarse de él.

La cinta cuenta con las actuaciones de Teresa Palmer, Steven Cree, Tristan Ruggeri y Barbara Marten, la dirección estuvo a cargo de Taneli Mustone.

La fascinación por los gemelos y el lazo que comparten seduce en las historias de terror y aunque parece que el título de la cinta ya nos está revelando todo, no es así, por lo que hay que poner mucha atención a la trama y a lo que va ocurriendo, a cada detalle.

Hay algunos puntos positivos de esta película, uno son las actuaciones: Teresa Palmer interpreta a una madre atormentada por la muerte de su hijo y realmente se nota el dolor que vive su personaje, mientras que Steven Cree da vida a un esposo preocupado e intrigado.

Otro aspecto a destacar es el de los paisajes del frío bosque finlandés, y que la historia se presenta como una propuesta interesante en la que nada parece ser lo que uno piensa.

Destaca el tema del dolor de la maternidad y la paternidad, aunque sea un atisbo, también se presenta el dolor del padre al perder a su hijo, del vínculo entre los personajes, del silencio que parece reinar y el camino hacia lo que supondría una sanación.

A pesar de tener buenas intenciones la película parece dividirse en dos, lo que hace falta es una pieza que haga que todo se acople una especie de engranaje porque aunque presenta los elementos clásicos de las películas de miedo como lo son los gemelos, el bosque, una mudanza, Finlandia y lo que parecen ser sectas (es inevitable pensar en Midsommar), el elemento paranormal, algo de posesiones y una madre desolada, justamente parece que tener tanto hace que la cinta se sienta confusa y sin un rumbo claro.

Con Gemelo Siniestro hay muchos más cabos sueltos que respuestas y deja la sensación de querer saber más de la gente de Finlandia, de los elementos y símbolos, de la historia.

La cinta sorprende, sin duda, al final quedará esa pregunta de ¿qué es lo que acabo de ver? y permanecerá un rato en la mente mientras se analiza la historia, el desenlace y se digieren todos los elementos.

Gemelo Siniestro es una cinta extraña y confusa, para verla hay que tener claro que no provocará saltar de la butaca por el susto ni provocará pesadillas, se podrá disfrutar de una bella fotografía a cargo de Daniel Lindholm y la buena actuación de Teresa Palmer que parece sostenerlo todo.

Si la idea es ver algo fuera de lo común en las películas de miedo y que no deje indiferente a nadie, esta es una opción, si no es así y las películas de miedo no están en la lista de las favoritas, es mejor dejarla pasar.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.