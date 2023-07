Aspirantes del Frente Amplio reconocen proceso desigual, pero insisten en participar

Pese a percibir desigualdades en el proceso que definirá a la o él representante del Frente Amplio por México, tres aspirantes sin militancia en los partidos de oposición confiaron en que el proceso no se trate de una simulación y esperan sirva de parteaguas para impulsar la participación ciudadana.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Además de exgobernadores, legisladoras y legisladores activos, entre las 12 personas que compiten por representar al Frente Amplio por México hay exmilitantes de partidos que critican el trabajo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ellos reconocen que participan en condiciones desiguales, pero aún confían en el carácter ciudadano del proceso. Sin embargo, al ver compleja la posibilidad de ganar, afirman que su interés principal es exponer temas de interés a la población rumbo a la elección presidencial de 2024.

Quienes aspiran a representar a la coalición Va por México son las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Beatriz Paredes Rangel, el Senador Miguel Ángel Mancera, los diputados federales Santiago Creel Miranda e Ignacio Loyola Vera, ambos panistas; también los exgobernadores Silvano Aureoles Conejo y Francisco García Cabeza de Vaca, denunciados por actos de corrupción, además del exdiputado del PAN Jorge Luis Preciado Rodríguez y el priista Enrique de la Madrid.

De igual forma, el Comité Organizador aprobó el registro de tres hombres sin militancia, se trata de Sergio Iban Torres Bravo, exsecretario de Seguridad de San Andrés Cholula, Puebla; de José Jaime Enríquez Félix, exdiputado del PRD, e Israel Rivas Bastidas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer y quien, pese a ser el único de los competidores que no ha ejercido cargos públicos, militó en el PAN hasta 2011.

Enríquez Félix reconoció que no compite en igualdad de condiciones y como ejemplo se refirió a las y los aspirantes que ejercen como legisladores federales. “Se pueden replantear estas condiciones, pero a mí no me importa el piso parejo o disparejo, yo me registré sabiendo que había piso disparejo, porque cada partido tenía sus recomendados”.

Para el exdirigente del PRD en el Estado de México, los partidos aún se niegan a perder sus privilegios y aunque destacó la importancia de permitir que la ciudadanía vote por su aspirante presidencial, adelantó que seguirá planteando al Comité Organizador condiciones para competir de manera más equitativa.

“Necesitamos más equidad, vamos a plantearla, pero sin llegar a una fractura, no se trata de destruir este proyecto ciudadano y partidario que puede ayudarnos a desplazar a Morena”, dijo.

Por su parte, Israel Rivas destacó que además de los recursos con los que cuentan funcionarios activos, otra desventaja es el tiempo que pueden dedicar a promocionarse.

“No estamos en igualdad de condiciones en la competencia, a Santiago Creel o a Xóchitl Gálvez los invitan a entrevistas en la mañana y pueden ir, en mi caso debo pedir permiso en el trabajo. Ojalá que las cosas se emparejen un poco, que de alguna manera encontremos mecanismos, estoy seguro que son complejos porque tampoco se puede restringir a los demás que no utilicen su tiempo libre porque yo no lo tengo. Estamos en una situación desequilibrada, yo era consciente de eso y me inscribí para demostrar, para ver qué pasa con un ciudadano común y sobre todo para hacer un llamado a la acción colectiva”, agregó el activista que tuvo notoriedad desde 2019, cuando, junto a otras familias, encabezó protestas por medicamentos para su hija y otras infancias enfermas de cáncer.

Pese a estas desigualdades, tanto Israel Rivas, Jaime Enríquez y Sergio Iban Torres rechazaron que el proceso se trate de una simulación de los partidos opositores pues argumentaron que los requisitos a cumplir son los mismos para todas y todos los aspirantes.

“Desde luego como ciudadano y apoyado en algunas organizaciones ciudadanas nos van a decir que hay desventajas, los partidos tienen su estructura, tienen años trabajando, sus candidatos o las personas que aspiran a este frente son conocidos, pero hubo apertura, en todas las reuniones estamos entre iguales, no hay favoritos, no se habla de cargadas, entonces tengo plena confianza en que este ejercicio va a ser histórico por la apertura para nosotros”, mencionó Torres Bravo, quien también ha trabajado en el área de seguridad ública en San Pedro Cholula y San Matías Tlalancaleca, Puebla.

Ante los cuestionamientos por condiciones desiguales, integrantes del Comité Organizador defienden que la elección de la persona representante del Frente Amplio es un proceso interno de los partidos y el Instituto Nacional Electoral (INE) los respalda porque no se trata de actos de precampaña.

“En consecuencia, quienes ocupan cargos de elección popular a lo único que están obligados es a no usar recursos públicos en este ejercicio y nosotros hicimos que firmaran un documento en el cual se comprometen a que no van a utilizar bajo ninguna consideración recursos públicos”, mencionó Marco Antonio Baños Martínez, integrante del Comité Organizador al ser cuestionado sobre cómo garantizarán un piso parejo en la competencia.

El exconsejero del INE (2014-2020) dijo que se le pidió a las y los legisladores que firmaran un documento en el que se comprometieron a no utilizar recursos públicos para promocionarse, a ello se suma que, por petición del INE, las y los 12 aspirantes tendrán que entregar una hoja semanal donde indiquen las actividades que realizarán y los recursos que utilicen, de dónde los obtienen y cómo los aplican. De acuerdo con Sergio Iban Torres, esta información la tendrán que presentar desde esta semana.

“Nosotros les vamos a pedir los recursos semanales y los vamos a canalizar a los partidos para que a su vez los lleven al INE y obviamente les hemos hecho recomendaciones y aprendió de las reglas que se pueden violar si ellos gastan excesivamente”, mencionó Baños Martínez.

RECHAZAN A PARTIDOS

Los tres aspirantes sin partido y que actualmente no ejercen cargos públicos coinciden en que en los últimos años el trabajo de los partidos políticos ha sido deficiente. Jaime Enríquez, por ejemplo, fue colaborador de Cuauhtémoc Cárdenas, después trabajó en el PRD y con políticos que ahora militan en Morena, sin embargo, asegura que se alejó por “los hábitos” de las fuerzas políticas.

“No hubo un rompimiento, pero sí una separación en función de los hábitos de los partidos porque cambiaron mucho”, menciona, también defiende la oportunidad que significa la creación del Frente Amplio.

“Ya se quita el prejuicio de la derecha que es el PAN, de la izquierda que es el PRD y del PRI que es el Gobierno. Yo creo que esto nos obliga a tener un comportamiento diferente y ser una nueva fuerza que compita contra Morena”, comenta Jaime Enríquez, quien ahora dirige una universidad privada.

Mientras que Sergio Iban Torres compite por representar al Frente opositor como representante de la Red Nacional de Asociaciones policiales, que dirige y reúne al menos 25 organizaciones dedicadas a la seguridad. Él asegura que en cada elección los policías reciben promesas por mejorar sus condiciones laborales, pero lod políticos no cumplen, también critica que la la seguridad pública ha quedado en segundo plano en varios estados porque se vuelve un tema partidista.

“Hemos sido utilizados por partidos y políticos, sí. Hay partidos y políticos que nos han ofrecido resolver, han tenido promesas para la policía, sí. Que hayan hecho algo a favor, no”.

Torres Bravo asegura que las asociaciones que lo apoyan y académicos de distintas áreas ya elaboraron un proyecto para gobernar y resolver la problemática de la inseguridad, también reconoce que se inscribió por la apertura a la ciudadanía, pues si otros partidos hubieran abierto su proceso de selección habrían considerado participar.

“Nosotros como organizaciones civiles lo que tratamos es que se visualicen los problemas que vivimos los mexicanos y presentar proyectos, esta es una oportunidad y la estamos aprovechando, no ha habido una igual hasta ahorita con ningún otro otro partido. No es tanto el poder, lo que queremos es mejorar a México. (…) Desde luego la intención cuando uno entra a participar en una contienda es la de ganar, pero también somos sabedores de a qué nos enfrentamos”.

Para Israel Rivas, quien inició en la política desde adolescente y se afilió al PAN en Chiapas cuando “era la única oposición del PRI”, la confianza en los partidos es nula.

Aún cuando desde 2019 denunció la indiferencia de los políticos por las protestas en las que él y varias familias denunciaron la falta de medicamentos oncológicos gratuitos, y todavía en mayo rechazó buscar algún cargo público, asegura que decidió participar en la interna de la oposición porque buscar la presidencia con una candidatura independiente es muy difícil, también dice que con su postulación busca traer de vuelta al centro del debate el tema del acceso a la salud de las infancias.

“Quiero obligar que los políticos de una vez por todas entiendan que este tema es fundamental, que si no hay medicamentos se pierden vidas humanas, más allá de lo que muchos piensan que es un lucro político. Porque no estoy lucrando con nada ni estoy ganando un solo centavo”, aseguró.

PROCESO DE SELECCIÓN

De las 150 mil firmas que necesitan las y los aspirantes, un mínimo de mil y máximo 20 mil deben recolectarse en al menos 17 entidades. Originalmente las y los aspirantes tendrían del 12 de julio al 5 de agosto para juntar las simpatías, pero la recolección se atrasó un día por fallas en el sitio web del frente opositor, por lo que el Comité Organizador anunció que extenderá hasta el 8 de agosto esta etapa del proceso. Baños Martínez atribuyó el retraso en el funcionamiento del sitio web “a una demanda masiva de la plataforma”.

La ciudadanía tendrá dos maneras de participar: Cada aspirante podrá acreditar a un máximo de mil promotores, quienes una vez registrados podrán recabar apoyos; las personas también podrá inscribirse directamente en el sitio web y decidir si respaldarán o no a algún o alguna aspirante, si escogen esta última opción sólo quedan registrados en la lista total de participantes, “pero no sumarán para las 150 mil [firmas] que necesita cada uno”, explicó Baños Mendoza.

Para el registro es necesario contar con una credencial de elector vigente porque la plataforma digital solicita fotografiarla por ambos lados, además de una fotografía de la persona que se inscribe y que debe ser tomada al momento del registro. Aún cuando se hayan inscrito para apoyar a alguna o alguno de los aspirantes, solamente podrán votar hasta el 3 de septiembre entre las y los últimos tres perfiles seleccionados.

Para verificar la autenticidad de las credenciales se utilizará un sistema en línea del Instituto Nacional Electoral (INE), “el segundo cruce que vamos a hacer es con los padrones de militantes no nada más de Morena, de todos lo que son distintos a los que forman el Frente Amplio, que no estén en el padrón del Partido Verde, del Partido del Trabajo, de Morena o de Movimiento Ciudadano”, explicó Marco Antonio Baños.

De esta manera, aunque Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid e Israel Rivas ya abrieron un sitio web para recabar apoyos ciudadanos, estas sólo serán válidas al estar registradas en la plataforma digital del Frente Amplio y si algún aspirante declina a favor de otro aspirante sus firmas no podrán transferirse.

