VIDEO: Mónica, mujer de EU secuestrada en Jalisco, es hallada viva 8 meses después

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- La ciudadana estadounidense Mónica De León Barba, quien fue secuestrada en Tepatitlán, Jalisco, a finales del año pasado, fue localizada con vida, después de fuera liberada por sus captores.

La Oficina de San Francisco del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunció que la joven se encuentra a salvo y camino a Estados Unidos para reencontrarse con su familia y su perro, con quien se le vio caminando por última vez.

Después de pasar ocho meses en cautiverio, Mónica -nacida en Jalisco- fue liberada por sus captores el pasado 14 de julio por la noche.

Hasta el momento, el FBI mencionó que no se han realizado arrestos y que continúa en curso una investigación sobre la identidad de los presuntos responsables de haberla privado de su libertad.

El FBI ofrecía una recompensa de hasta por 40 mil dólares por cualquier tipo de información que permitiera la ubicación de Mónica de León Barba, luego de que fuera secuestrada en Tepatitlán, Jalisco, mientras caminaba con su perro el 29 de noviembre de 2022.

Además, instruyó a toda aquella persona que tuviera cualquier tipo de información para dar con la joven a acudir a la oficina del Buró más cercana o en la Embajada o Consulado estadounidense más próximo.

