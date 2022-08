“Los nervios traicionan”: Adán Augusto justifica a Alcaldesa de Tijuana tras polémica

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, defendió a la Alcaldesa de Tijuana (Baja California), Monserrat Caballero, tras pedir al crimen organizado que “cobre factura” a quien les debe y no a sus familias.

Atribuyó la “confusión” de la Alcaldesa Caballero a las “altas horas de la madrugada” cuando realizó la conferencia de prensa vía remota; además del estado de tensión que había salido tras lo ocurrido en la ciudad fronteriza.

“No le daría mayor importancia”, añadió Adán Augusto.

Sin embargo, puntualizó que lo verdaderamente importante es que las autoridades de los tres niveles de Gobierno: municipales, estatales y federales, están trabajando “sin distinción” de manera conjunta en sus respectivas entidades para atender los casos de violencia.

Tras los hechos violentos y narcobloqueos registrados en Baja California la tarde y noche del viernes 12 de agosto en los municipios de Mexicali, Rosarito, Ensenada, Tecate y Tijuana, la Alcaldesa de este último, Monserrat Caballero, pidió a los grupos de la delincuencia organizada que cobren “facturas” a quienes no les pagaron lo que les deben.

“No vamos a permitir que un sólo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, señaló la Edil en un video.